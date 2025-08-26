В канцелярии Навроцкого опровергли риск отключения Starlink для Украины

Вето президента Польши Кароля Навроцкого на законопроект о продлении поддержки Украины не касается финансирования интернета Starlink.

Глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий в соцсети Х опроверг информацию министра цифровизации страны Кшиштофа Гавковского о риске отключения терминалов Starlink в Украине, которые финансирует польская сторона.

Польша не отключит Украине доступ к Starlink

По его словам, вето Навроцкого не может отключить Украину от интернета Starlink, “поскольку расходы на это подключение финансируются на основании положений действующего законодательства, а проект, поданный в Сейм президентом, поддерживает это положение вещей”.

Богуцкий отметил, что Сейм эффективно проработает эту президентскую инициативу в сентябре.

Он также опроверг заявление Гавковского о якобы прекращении поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте, обвинив его в манипуляциях и распространении дезинформации.

— Перефразируя ваш пост, можно сказать: я не могу представить себе лучшего подарка для Путина, чем заниматься российской дезинформацией, чтобы сеять раздор между поляками и украинцами… Если бы не ваш пост, машина российской лживой пропаганды и дезинформации в этом вопросе не заработала бы, — подчеркнул Богуцкий.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о продлении поддержки Украины с 1 октября.

Министр цифровизации Кшиштоф Гавковский раскритиковал такое решение, заявив, что его следствием станет прекращение доступа Украины к интернету Starlink, финансируемому Польшей.

