Сили оборони України звільнили село Мирне Харківської області, з якого російські війська могли контролювати трасу на місто Куп’янськ.

Інформацію про звільнення Мирного підтвердив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Трегубов.

– Станом на зараз, росіян з Мирного відкинули. Інформації про поранених або вбитих росіян немає. Військові просуваються далі, – зазначив Трегубов.

Як йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому ввечері 30 серпня, на Куп’янському напрямку російські війська шість разів здійснювали штурмові дії у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.

У повідомленні Генштабу ЗСУ зазначають, що дотепер триває три боєзіткнення на цьому напрямку.

Сили оборони України сьогодні зупинили чотири атаки, а ще одна атака ворога триває в районі населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка на Південно–Слобожанському напрямку, додали у Генштабі ЗСУ.

Джерело : Суспільне

