Российские войска, находившиеся под Добропольем Донецкой области, окружены и ликвидируются Силами обороны Украины.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.

Ситуация под Добропольем 30 августа

По словам Трегубова, российские подразделения, которые пошли непосредственно к Доброполью, были отрезаны и находятся в окружении.

— Эти клешни краба были отрезаны и в окружении. Поэтому им там быть еще недолго, — заявил спикер ОСГВ Днепр.

Вскоре Трегубов рассказал, что Силы обороны Украины отсекли те две клешни, которые российские войска пытались тянуть к Доброполью Донецкой области.

Спикер ОСГВ Днепр отметил, что в посадках еще остаются группы оккупантов, но они уже отрезаны от основного снабжения, поэтому сейчас только вопрос времени, когда они там закончатся.

21 августа в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что безвозвратные потери российских войск на Добропольском направлении с начала стабилизационных мероприятий составляют 1116 человек.

