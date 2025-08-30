ВСУ о ситуации под Добропольем: Подразделения РФ там отрезаны и окружены
Российские войска, находившиеся под Добропольем Донецкой области, окружены и ликвидируются Силами обороны Украины.
Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.
Ситуация под Добропольем 30 августа
По словам Трегубова, российские подразделения, которые пошли непосредственно к Доброполью, были отрезаны и находятся в окружении.
— Эти клешни краба были отрезаны и в окружении. Поэтому им там быть еще недолго, — заявил спикер ОСГВ Днепр.
Вскоре Трегубов рассказал, что Силы обороны Украины отсекли те две клешни, которые российские войска пытались тянуть к Доброполью Донецкой области.
Спикер ОСГВ Днепр отметил, что в посадках еще остаются группы оккупантов, но они уже отрезаны от основного снабжения, поэтому сейчас только вопрос времени, когда они там закончатся.
21 августа в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что безвозвратные потери российских войск на Добропольском направлении с начала стабилизационных мероприятий составляют 1116 человек.