Когда и где состоятся похороны Андрея Парубия во Львове
Во Львове в понедельник, 1 сентября, начнется прощание с бывшим спикером Верховной Рады Андреем Парубием, которого застрелили в субботу на одной из улиц города.
Об этом сообщила пресс-служба городского совета Львова.
Когда состоятся похороны Парубия
Парастас состоится в понедельник, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном соборе святого Юра, по адресу площадь святого Юры, 5 во Львове.
Во вторник, 2 сентября, в 12:00 в соборе святого Юра начнется чин похорон.
Ориентировочно в 13:30 на площади Рынок, возле Ратуши, состоится общегородская церемония прощания с Андреем Парубием.
Похоронят бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата на Лычаковском кладбище.
Убийство Андрея Парубия
В субботу, 30 августа, около полудня во Львове застрелили Андрея Парубия, экс-главу Верховной Рады. По данным правоохранителей, киллер открыл огонь и произвел около восьми выстрелов.
В городе объявили спецоперацию Сирена. К расследованию привлечены СБУ, прокуратура и полиция. Президент Владимир Зеленский заявил, что нападение было тщательно спланировано.
Личность нападавшего пока не установлена — он был замаскирован под курьера службы доставки.