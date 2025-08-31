Во Львове в понедельник, 1 сентября, начнется прощание с бывшим спикером Верховной Рады Андреем Парубием, которого застрелили в субботу на одной из улиц города.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Львова.

Когда состоятся похороны Парубия

Парастас состоится в понедельник, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном соборе святого Юра, по адресу площадь святого Юры, 5 во Львове.

Во вторник, 2 сентября, в 12:00 в соборе святого Юра начнется чин похорон.

Ориентировочно в 13:30 на площади Рынок, возле Ратуши, состоится общегородская церемония прощания с Андреем Парубием.

Похоронят бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата на Лычаковском кладбище.

Убийство Андрея Парубия

В субботу, 30 августа, около полудня во Львове застрелили Андрея Парубия, экс-главу Верховной Рады. По данным правоохранителей, киллер открыл огонь и произвел около восьми выстрелов.

В городе объявили спецоперацию Сирена. К расследованию привлечены СБУ, прокуратура и полиция. Президент Владимир Зеленский заявил, что нападение было тщательно спланировано.

Личность нападавшего пока не установлена — он был замаскирован под курьера службы доставки.

