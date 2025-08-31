У Львові у понеділок, 1 вересня, розпочнеться прощання із колишнім спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм, якого застрелили у суботу на одній із вулиць міста.

Про це повідомила пресслужба міської ради Львова.

Коли відбудеться похорон Парубія

Парастас відбудеться у понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикафедральному соборі Святого Юра, що за адресою площа Святого Юра, 5 у Львові.

У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у соборі Святого Юра розпочнеться чин похорону.

Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання із Андрієм Парубієм.

Поховають колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата на Личаківському цвинтарі.

Вбивство Андрія Парубія

У суботу, 30 серпня, близько опівдня у Львові застрелили Андрія Парубія, ексголову Верховної Ради. За даними правоохоронців, кілер відкрив вогонь і здійснив близько восьми пострілів.

У місті оголосили спецоперацію Сирена. До розслідування залучені СБУ, прокуратура та поліція. Президент Володимир Зеленський заявив, що напад був ретельно спланованим.

Особу нападника поки не встановлено – він був замаскований під кур’єра сервісу доставки.

