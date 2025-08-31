Андрей Ковалев, бывший пресс-секретарь Андрея Парубия во время его пребывания на посту спикера Верховной Рады, рассказал, что политик часто говорил об угрозах со стороны россиян.

Об этом Ковалев сказал в эфире телемарафона Єдині новини ведущей Вікна-новини Яне Брензей.

Россияне угрожали Парубию

– Я убежден, что он морально был готов к этому. Он очень часто говорил об угрозах со стороны российских оккупантов, он все время говорил о попытках покушений. Еще когда был секретарем Совета национальной безопасности и обороны впервые зашла речь о том, чтобы у него появилась охрана, потому что уже не скрывалось, что россияне угрожали ему похищением, — рассказал Ковалев.

Спикер Верховной Рады в 2016-2019 годах добавил, что даже была история, когда Парубия пытались похитить и вывезти в Россию, чтобы там якобы публично устроить судилище.

Андрея Парубия убили около полудня в Сиховском районе Львова. Он скончался до прибытия медиков.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено. К расследованию привлечена Служба безопасности Украины.

Также следователи проверят версию о возможном российском следе в деле об убийстве экс-спикера Верховной Рады и народного депутата.

