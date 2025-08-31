В ближайшие недели российские воздушные атаки на Украину могут усилиться, поскольку Россия стремится ухудшить состояние украинской энергетики.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российская стратегия накопления оружия

По оценке Института изучения войны (ISW), российское руководство использовало подготовку к саммиту лидеров США и РФ на Аляске для накопления запасов беспилотников и ракет.

Сейчас смотрят

Аналитики отмечают, что в этот период Россия наносила ограниченные удары по Украине, пытаясь создать иллюзию добросовестного участника переговоров перед американской администрацией.

В то же время ISW прогнозирует, что в ближайшие недели Россия, вероятно, усилит интенсивность атак.

Главная цель — использовать пополненные арсеналы ракет и дронов для нанесения ущерба украинской энергетической инфраструктуре в преддверии зимы.

Прогнозы американских аналитиков подтверждаются последними событиями.

В частности, ночью 31 августа российские войска атаковали Украину 142 ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами.

16 БпЛА попали в десять населенных пунктов, еще на шести локациях упали обломки.

Как стало известно позже, вражеские дроны атаковали четыре энергетических объекта ДТЭК в Одесской области.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.