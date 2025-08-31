РФ может усилить удары по энергетике Украины в ближайшие недели – ISW
В ближайшие недели российские воздушные атаки на Украину могут усилиться, поскольку Россия стремится ухудшить состояние украинской энергетики.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Российская стратегия накопления оружия
По оценке Института изучения войны (ISW), российское руководство использовало подготовку к саммиту лидеров США и РФ на Аляске для накопления запасов беспилотников и ракет.
Аналитики отмечают, что в этот период Россия наносила ограниченные удары по Украине, пытаясь создать иллюзию добросовестного участника переговоров перед американской администрацией.
В то же время ISW прогнозирует, что в ближайшие недели Россия, вероятно, усилит интенсивность атак.
Главная цель — использовать пополненные арсеналы ракет и дронов для нанесения ущерба украинской энергетической инфраструктуре в преддверии зимы.
Прогнозы американских аналитиков подтверждаются последними событиями.
В частности, ночью 31 августа российские войска атаковали Украину 142 ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами.
16 БпЛА попали в десять населенных пунктов, еще на шести локациях упали обломки.
Как стало известно позже, вражеские дроны атаковали четыре энергетических объекта ДТЭК в Одесской области.