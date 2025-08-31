У найближчі тижні російські повітряні атаки на Україну можуть посилитися, оскільки Росія прагне погіршити стан української енергетики.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російська стратегія накопичення зброї

За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), російське керівництво використовувало підготовку до саміту лідерів США та РФ на Алясці для накопичення запасів безпілотників і ракет.

Аналітики зазначають, що під час цього періоду Росія завдавала обмежених ударів по Україні, намагаючись створити ілюзію добросовісного члена переговорів перед американською адміністрацією.

Водночас ISW прогнозує, що у найближчі тижні Росія, ймовірно, посилить інтенсивність атак.

Головна мета — використати поповнені арсенали ракет та дронів для завдання шкоди українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими.

Прогнози американських аналітиків підтверджуються останніми подіями.

Зокрема, вночі проти 31 серпня російські війська атакували Україну 142 ударними дронами Shahed та безпілотниками-імітаторами.

16 БпЛА влучили в десяти населених пунктах, ще на шести локаціях впали уламки.

Як стало відомо згодом, ворожі дрони атакували чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК в Одеській області.

