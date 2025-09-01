Карта боевых действий на 1 сентября 2025 года – ситуация на фронте
На конец прошедших суток на фронте произошло 137 боевых столкновений, оккупанты нанесли один ракетный удар и сбросили 57 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1829 дронов-камикадзе и осуществили 3107 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года
Ситуация в Украине на 1 сентября 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники отбили четыре атаки врага.
На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили 10 атак оккупантов в районах Волчанска, Глубокого, Фиголовки, Западного и Красного Первого.
На Купянском направлении вчера произошло 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и в сторону Новоплатоновки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголове, Колодязи, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григоровки.
На Северском направлении Силы обороны остановили 11 атак вблизи Григоровки и Переездного.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечинского.
На Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали возле Торецка, Дилеевки и Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шаховое, Новоекономичное, Миролюбовка, Сухецкое, Проминь, Сухой Яр, Зверовое, Котлино, Удачное, Гореховое и Дачное.
На Новопавловском направлении противник осуществил 25 атак возле Филии, Ялты, Толстого, Александрограда, Малиевки, Воскресенки и Комышувахи.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
На Ореховском направлении враг один раз атаковал возле населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять вражеских атак.
Потери врага в войне на 1 сентября 2025 года
- личного состава – около 1 082 990 (+850) человек,
- танков – 11 155 (+4) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 229 (+17) ед.,
- артиллерийских систем – 32248 (+49) ед.,
- РСЗО – 1476 ед.,
- средств ПВО – 1213 ед.,
- самолетов – 422 ед.,
- вертолетов – 341 (+1) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 55276 (+214) ед.,
- крылатых ракет – 3664 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 399 (+94) ед.,
- специальной техники – 3952 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 286-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.