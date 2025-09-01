На конец прошедших суток на фронте произошло 137 боевых столкновений, оккупанты нанесли один ракетный удар и сбросили 57 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1829 дронов-камикадзе и осуществили 3107 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 1 сентября 2025 года

Ситуация в Украине на 1 сентября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники отбили четыре атаки врага.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили 10 атак оккупантов в районах Волчанска, Глубокого, Фиголовки, Западного и Красного Первого.

На Купянском направлении вчера произошло 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и в сторону Новоплатоновки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголове, Колодязи, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григоровки.

На Северском направлении Силы обороны остановили 11 атак вблизи Григоровки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечинского.

На Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали возле Торецка, Дилеевки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шаховое, Новоекономичное, Миролюбовка, Сухецкое, Проминь, Сухой Яр, Зверовое, Котлино, Удачное, Гореховое и Дачное.

На Новопавловском направлении противник осуществил 25 атак возле Филии, Ялты, Толстого, Александрограда, Малиевки, Воскресенки и Комышувахи.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал возле населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять вражеских атак.

Потери врага в войне на 1 сентября 2025 года

личного состава – около 1 082 990 (+850) человек,

танков – 11 155 (+4) ед.,

боевых бронированных машин – 23 229 (+17) ед.,

артиллерийских систем – 32248 (+49) ед.,

РСЗО – 1476 ед.,

средств ПВО – 1213 ед.,

самолетов – 422 ед.,

вертолетов – 341 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 55276 (+214) ед.,

крылатых ракет – 3664 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 60 399 (+94) ед.,

специальной техники – 3952 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 286-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

