На кінець минулої доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень, окупанти завдали один ракетний та скинули 57 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1829 дронів-камікадзе та здійснили 3107 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 1 вересня 2025

Ситуація в Україні на 1 вересня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші оборонці відбили чотири атаки ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили 10 атак окупантів в районах Вовчанська, Глибокого, Фиголівки, Западного та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 10 атак загарбників у районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоплатонівки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак поблизу Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямку населеного пункту Біла Гора та у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти дев’ять разів атакували біля Торецька, Диліївки, та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Федорівка, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 25 атак біля Філії, Ялти, Товстого, Олександрограда, Маліївки, Воскресенки та Комишувахи.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував біля населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили п’ять ворожих атак.

Втрати ворога у війні на 1 вересня 2025

особового складу – близько 1 082 990 (+850) осіб,

танків – 11 155 (+4) од,

бойових броньованих машин – 23 229 (+17) од,

артилерійських систем – 32248 (+49) од,

РСЗВ – 1476 од,

засобів ППО – 1213 од,

літаків – 422 од,

гелікоптерів – 341 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55276 (+214) од,

крилатих ракет – 3664 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 60 399 (+94) од,

спеціальної техніки – 3952 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 286-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

