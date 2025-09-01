Лето этого года в Украине выдалось довольно теплым. Особенно жарко было на юге и юго-востоке страны, где температура местами поднималась до +38…+40 °C.

Поэтому мы решили пообщаться с заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Верой Балабух, чтобы узнать, какой будет погода в Киеве и по всей территории Украины в сентябре 2025 года.

Какая будет погода в сентябре в Киеве и Украине

Эксперт подчеркнула, что прогнозы на месяц или сезон основаны на расчетах численных моделей погоды мировых прогностических центров. Чаще всего используют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Отдельные страны также делают подобные прогнозы, которые принимаются во внимание при необходимости.

Сейчас смотрят

В Украине же такие расчеты не выполняются, ведь они требуют огромных ресурсов, которых страна пока не имеет. Поэтому синоптики пользуются данными мировых прогностических центров, учитывая климатические особенности нашей территории.

По словам Веры Балабух, на основе имеющихся данных можно делать только предварительные оценки погоды в сентябре. В то же время стоит понимать, что такой прогноз нельзя считать абсолютно точным, ведь он отличается от краткосрочных прогнозов (на 1–5 суток).

– Это климатический прогноз. Подобные расчеты позволяют оценить только отклонение от климатической нормы средних показателей температуры и количества осадков за месяц или сезон, – отметила климатолог.

Таким образом, можно определить, будет ли сентябрь в Киеве теплее или прохладнее обычно, а также будет ли наблюдаться дефицит осадков или их количество превысит норму.

По предварительным расчетам, средняя температура сентября ожидается на 1 °С выше климатической нормы.

Однако сентябрь 2025 года, вероятно, будет прохладнее, чем в 2023–2024 годах, когда фактически сохранялась летняя жара: средняя температура превышала норму на 3–4 °С, а в отдельные дни столбики термометра достигали +30…+35 °С.

– В этом году температура будет ниже, хотя в целом останется несколько выше нормы почти в течение всего месяца, – добавила эксперт.

В Украине средняя температура воздуха в сентябре будет колебаться от +18…+19 °С на юге до +13 °С на западе, а в высокогорье Карпат будет еще ниже.

Территориально страна разделится на две части: в южных, юго-восточных и частично центральных областях будут преобладать летние температуры (средние за сутки более +15 °С), тогда как на западе и Полесье уже будет царить осень – среднесуточная температура опустится ниже +15 °С, вероятны заморозки во второй половине месяца.

Будет ли тепло в Киеве в сентябре

– В Киеве в сентябре будет тепло. В первой половине месяца еще возможны летние температуры, однако ночи станут ощутимо прохладными. Постепенно температура будет снижаться, и к концу месяца мы окончательно попрощаемся с летом. Характерным признаком этого периода являются туманы, поэтому утра и вечера будут сопровождаться прохладой и дымкой, – подчеркнула климатолог.

Что касается осадков, то их количество в Киеве ожидается в пределах нормы. На юге Украины, где в последние месяцы практически не было дождей, наконец вероятны осадки.

В целом аномалий в месячном количестве осадков не прогнозируется – ни избыточных, ни дефицита. Важно учитывать, что это месячный прогноз, а он показывает только возможные отклонения от климатической нормы.

– Месячные и сезонные прогнозы погоды в Украине в значительной степени зависят не только от атмосферной циркуляции, но и от состояния океанов. К сожалению, пока информации о них мало, и это снижает точность долгосрочных прогнозов. Однако с поступлением новых данных численные модели будут обновляться, а прогнозы – уточняться, – пояснила эксперт.

Итак, погода в Киеве в сентябре 2025 года будет в целом теплой и комфортной. Летняя жара задержится еще в южных, юго-восточных и центральных регионах, а на западе, Полесье и высокогорье Карпат будет царить настоящая осень. В Карпатах возможен даже первый снег.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.