Президент Владимир Зеленский сообщил, что подозреваемый в убийстве Андрея Парубия, которого задержали в Хмельницкой области, дал первые показания.

Убийство Андрея Парубия: подозреваемый дал показания

— Только что говорил с генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого, — написал президент в Telegram.

Он уточнил, что сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства.

— Вся команда правоохранителей, сотрудники прокуратуры продолжают работать круглосуточно. Благодарен каждому, кто привлечен к этой работе. Национальная полиция и МВД, СБУ, прокуратура — все действуют максимально эффективно, — отметил глава государства.

Сейчас смотрят

Напомним, в субботу, 30 августа, произошла стрельба во Франковском районе Львова, в результате которой погиб бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Нападавший скрылся, в городе была объявлена специальная операция Сирена.

Подозреваемый в убийстве был задержан в Хмельницкой области.

Во Львове 1 сентября начнется прощание с Андреем Парубием.

Парастас состоится в тот же день в 19:00 в Архикафедральном соборе Святого Юра, по адресу площадь Святого Юра, 5 во Львове.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.