Є перші показання від підозрюваного у вбивстві Парубія – Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія, якого затримали у Хмельницькій області, дав перші показання.
Вбивство Андрія Парубія: підозрюваний дав показання
– Щойно говорив з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Він доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Є перші показання підозрюваного, – написав президент в Telegram.
Він уточнив, що зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства.
– Вся команда правоохоронців, працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово. Вдячний кожному, хто залучений до цієї роботи. Національна поліція та МВС, СБУ, прокуратура – всі діють максимально ефективно, – зазначив глава держави.
Нагадаємо, у суботу, 30 серпня, сталася стрілянина у Франківському районі Львова, внаслідок чого загинув колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій.
Нападник втік, у місті була оголошена спеціальна операція Сирена. Підозрюваного у вбивстві було затримано на Хмельниччині.
У Львові 1 вересня розпочнеться прощання із Андрієм Парубієм.
Парастас відбудеться того ж дня о 19:00 у Архикафедральному соборі Святого Юра, що за адресою площа Святого Юра, 5 у Львові.