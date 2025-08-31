Президент Володимир Зеленський повідомив, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія, якого затримали у Хмельницькій області, дав перші показання.

Вбивство Андрія Парубія: підозрюваний дав показання

– Щойно говорив з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Він доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Є перші показання підозрюваного, – написав президент в Telegram.

Він уточнив, що зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства.

– Вся команда правоохоронців, працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово. Вдячний кожному, хто залучений до цієї роботи. Національна поліція та МВС, СБУ, прокуратура – всі діють максимально ефективно, – зазначив глава держави.

Зараз дивляться

Нагадаємо, у суботу, 30 серпня, сталася стрілянина у Франківському районі Львова, внаслідок чого загинув колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Нападник втік, у місті була оголошена спеціальна операція Сирена. Підозрюваного у вбивстві було затримано на Хмельниччині.

У Львові 1 вересня розпочнеться прощання із Андрієм Парубієм.

Парастас відбудеться того ж дня о 19:00 у Архикафедральному соборі Святого Юра, що за адресою площа Святого Юра, 5 у Львові.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.