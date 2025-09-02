За август армия РФ потеряла 28 790 человек, 87 танков и 161 боевую бронированную машину.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Общие боевые потери армии РФ за август 2025 года: что известно

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение последнего месяца лета враг продолжал давить на разных направлениях фронта, жертвуя большим количеством пехоты. По состоянию на 31 августа 2025 года российская армия потеряла 28 790 человек, что условно равно численности более двух дивизий.

Кроме того, украинские защитники вели активную контрбатарейную борьбу. Наши воины поразили или уничтожили 1 304 единицы артиллерийских систем врага (то есть почти 73 артдивизиона).

Силы обороны также активно выводили из строя и уничтожали автотехнику, поэтому за месяц российская армия потеряла не только 3 505 единиц военной автомобильной техники и автоцистерн, но и осталась без 87 танков и 161 бронированной машины.

Напомним, что в течение августа 2025 года украинской противовоздушной обороной было уничтожено 6 346 российских ракет и БпЛА различных типов.

Эти данные свидетельствуют о значительных потерях противника и эффективности украинских военных на фронте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 287-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

