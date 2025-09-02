За серпень армія РФ втратила 28 790 осіб, 87 танків та 161 бойову броньовану машину.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Загальні бойові втрати армії РФ за серпень 2025: що відомо

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, упродовж останнього місяця літа ворог продовжував тиснути на різних напрямках фронту, жертвуючи великою кількістю піхоти. Станом на 31 серпня 2025 року російська армія втратила 28 790 осіб, що умовно дорівнює чисельності понад двох дивізій.

Зараз дивляться

Крім того, українські захисники вели активну контрбатарейну боротьбу. Наші воїни уразили або знищили 1 304 одиниці артилерійських систем ворога (тобто майже 73 артдивізіони).

Сили оборони також активно виводили з ладу та знищували автотехніку, тож за місяць російська армія втратила не лише 3 505 одиниць військової автомобільної техніки та автоцистерн, а й залишилась без 87 танків та 161 броньованої машини.

Нагадаємо, що протягом серпня 2025 року українською протиповітряною обороною було знищено 6 346 російських ракет та БпЛА різних типів.

Ці дані свідчать про значні втрати противника та ефективність українських військових на фронті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 287-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.