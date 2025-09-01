Марина Мелехова, редактор ленты
От БпЛА до крылатых ракет: в августе ВСУ уничтожили более 6 тыс. целей
В течение августа 2025 года украинской противовоздушной обороной было уничтожено 6 346 российских ракет и БПЛА различных типов.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
Воздушные силы ВСУ уничтожили более 6 тыс. вражеских целей: что известно
По официальным данным, среди уничтоженных вражеских целей:
- 5 аэробаллистических ракет Х-47М Кинжал;
- 55 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- 20 балістичних ракет Искандер-М/KN-23 ;
- 20 крылатых ракет Калибр;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, Х-69;
- 9 крылатых ракет Искандер-К;
- 2 129 ударных БпЛА типа Shahed;
- 930 разведывательных дронов;
- 3 174 беспилотников других типов.
Также отмечается, что в течение прошлого месяца было совершено 651 вылет.
— В августе 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 438 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника, — говорится в сообщении.
