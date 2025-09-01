В течение августа 2025 года украинской противовоздушной обороной было уничтожено 6 346 российских ракет и БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Воздушные силы ВСУ уничтожили более 6 тыс. вражеских целей: что известно

По официальным данным, среди уничтоженных вражеских целей:

Сейчас смотрят
  • 5 аэробаллистических ракет Х-47М Кинжал;
  • 55 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 20 балістичних ракет Искандер-М/KN-23  ;
  • 20 крылатых ракет Калибр;
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, Х-69;
  • 9 крылатых ракет Искандер-К;
  • 2 129 ударных БпЛА типа  Shahed;
  • 930 разведывательных дронов;
  • 3 174 беспилотников других типов.

Также отмечается, что в течение прошлого месяца было совершено 651 вылет.

— В августе 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 438 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника, — говорится в сообщении.

Читайте также
В Крыму ГУР поразило два российских вертолета Ми-8 и буксир
В Крыму уничтожены два вертолета Ми-8 и поврежден российский буксир: что известно

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФВСУПовітряні сили Українистатистика
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.