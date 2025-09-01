В течение августа 2025 года украинской противовоздушной обороной было уничтожено 6 346 российских ракет и БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Воздушные силы ВСУ уничтожили более 6 тыс. вражеских целей: что известно

По официальным данным, среди уничтоженных вражеских целей:

5 аэробаллистических ракет Х-47М Кинжал;

55 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

20 балістичних ракет Искандер-М/KN-23 ;

20 крылатых ракет Калибр;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59, Х-69;

9 крылатых ракет Искандер-К;

2 129 ударных БпЛА типа Shahed;

930 разведывательных дронов;

3 174 беспилотников других типов.

Также отмечается, что в течение прошлого месяца было совершено 651 вылет.

— В августе 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 438 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника, — говорится в сообщении.

