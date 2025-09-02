По итогам прошедших суток на фронте произошло 160 боевых столкновений. Ночью россияне с помощью дронов массированно атаковали Украину: в результате в Сумах, Киевской области и других областях.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Взрывы в Сумах

Ночью россияне атаковали Сумы с помощью дронов. Вражеские беспилотники ударили по помещению торгового ряда — оно разрушено. Есть пострадавшие, среди них — ребенок.

Взрывами повреждены четыре жилых здания, выбито 50 окон. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.

В связи с ночной вражеской атакой затруднено движение по ул. Герасима Кондратьева. Автобус № 62, троллейбусы №4 и №8 временно будут курсировать по сокращенным маршрутам.

Удар дрона по железнодорожной станции в Сумской области

Вечером 1 сентября россияне нанесли удар дроном вблизи железнодорожной станции в Сумской области. Пострадала дежурная на станции. Женщину оперативно доставили в Сумскую областную клиническую больницу.

Врачи диагностировали у пострадавшей травмы головы и сотрясение мозга.

Взрывы в Белой Церкви

По словам главы Киевской ОВА Николая Калашника, в результате ночной вражеской атаки и взрывов в Белой Церкви погиб человек.

Тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара в гаражном кооперативе.

Также взрывами были разбиты окна в многоэтажных домах, произошли пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий.

Взрывы в Городне Черниговской области

Вечером понедельника, 1 сентября, прогремели взрывы в Городне Черниговской области.

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в результате атаки пострадали люди: 14-летняя девочка и 50-летняя женщина. Взрывами были повреждены жилые дома.

Взрывы в Ростове

Ночью прогремели взрывы в Ростове. Местные власти сообщили об атаке ударных дронов.

По словам и. о. губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в Ростове-на-Дону дроны попали в многоэтажки, там возникли пожары.

— В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, среди людей нет пострадавших. Информация уточняется, — сообщил Юрий Слюсарь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 287-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

