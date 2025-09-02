События ночи 2 сентября: взрывы в Сумах, Белой Церкви и атака дронов на Ростов
По итогам прошедших суток на фронте произошло 160 боевых столкновений. Ночью россияне с помощью дронов массированно атаковали Украину: в результате в Сумах, Киевской области и других областях.
Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
- Взрывы в Сумах
- Удар дрона по железнодорожной станции в Сумской области
- Взрывы в Белой Церкви
- Взрывы в Городне на Черниговщине
- Взрывы в Ростове
Взрывы в Сумах
Ночью россияне атаковали Сумы с помощью дронов. Вражеские беспилотники ударили по помещению торгового ряда — оно разрушено. Есть пострадавшие, среди них — ребенок.
Взрывами повреждены четыре жилых здания, выбито 50 окон. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.
В связи с ночной вражеской атакой затруднено движение по ул. Герасима Кондратьева. Автобус № 62, троллейбусы №4 и №8 временно будут курсировать по сокращенным маршрутам.
Удар дрона по железнодорожной станции в Сумской области
Вечером 1 сентября россияне нанесли удар дроном вблизи железнодорожной станции в Сумской области. Пострадала дежурная на станции. Женщину оперативно доставили в Сумскую областную клиническую больницу.
Врачи диагностировали у пострадавшей травмы головы и сотрясение мозга.
Взрывы в Белой Церкви
По словам главы Киевской ОВА Николая Калашника, в результате ночной вражеской атаки и взрывов в Белой Церкви погиб человек.
Тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара в гаражном кооперативе.
Также взрывами были разбиты окна в многоэтажных домах, произошли пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий.
Взрывы в Городне Черниговской области
Вечером понедельника, 1 сентября, прогремели взрывы в Городне Черниговской области.
По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в результате атаки пострадали люди: 14-летняя девочка и 50-летняя женщина. Взрывами были повреждены жилые дома.
Взрывы в Ростове
Ночью прогремели взрывы в Ростове. Местные власти сообщили об атаке ударных дронов.
По словам и. о. губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в Ростове-на-Дону дроны попали в многоэтажки, там возникли пожары.
— В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, среди людей нет пострадавших. Информация уточняется, — сообщил Юрий Слюсарь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 287-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.