На кінець минулої доби на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Вночі росіяни дронами масовано атакували Україну: у наслідки у Сумах, на Київщині та інших областях.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи у Сумах

Вночі росіяни дронами атакували Суми. Ворожі безпілотники вдарили у приміщення торгового ряду – воно зруйноване. Є постраждалі, серед них – дитина.

Вибухами пошкоджено чотири житлові будівлі, вибито 50 вікон. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

У зв’язку з нічною ворожою атакою ускладнено рух по вул. Герасима Кондратьєва. Автобус № 62, тролейбуси № 4 та № 8 тимчасово курсуватимуть за скороченими маршрутами.

Удар дрона по залізничній станції у Сумській області

Ввечері 1 вересня росіяни вдарили дроном поблизу залізничної станції у Сумській області. Постраждала чергова на станції. Жінку оперативно доставили до Сумської обласної клінічної лікарні.

Лікарі діагностували у потерпілої травми голови та струс мозку.

Вибухи у Білій Церкві

За словами керівника Київської ОВА Миколи Калашника, унаслідок нічної ворожої атаки та вибухів у Білій Церкві загинула людина.

Тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

Також вибухами побило вікна у багатоповерхових будинках, сталися пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.

Вибухи у Городні на Чернігівщині

Ввечері понеділка, 1 вересня, прогриміли вибухи у Городні Чернігівської області.

За словами керівника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, внаслідок атаки постраждали люди: 14-річна дівчинка та 50-річна жінка. Вибухами побило привітні будинки.

Вибухи у Ростові

Вночі пролунали вибухи у Ростові. Місцева влада повідомила про атаку ударних дронів.

За словами в. о. губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, у Ростові-на-Дону дрони влучили у багатоповерхівки, там виникли пожежі.

— В результаті атаки в мікрорайоні Левенцовський пошкоджено та загорілися верхні поверхи двох багатоповерхових будинків на вулиці Ткачова та Єрьоменка. На місце виїхали оперативно-рятувальні служби. За попередніми даними, серед людей немає постраждалих. Інформація уточнюється, — повідомив Юрій Слюсар.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 287-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

