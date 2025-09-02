Служба безопасности Украины разоблачила группу коллаборационистов, которые корректировали артиллерийские и дронные удары по позициям украинских войск на правобережье Херсонщины.

Об этом сообщили в СБУ.

В Херсонской области разоблачена агентурная сеть ФСБ

СБУ удалось задержать одного из участников вражеской группировки. Им оказался 65-летний местный житель, который ожидал полной оккупации региона. Его основной задачей было выявление складов с оружием, боеприпасами и мест базирования украинских военных.

Коллаборационист на собственном автомобиле объезжал местность, фиксировал военные объекты и отслеживал перемещение эшелонов с техникой. Для сбора дополнительной информации он выпытывал данные у волонтеров под видом бытовых разговоров.

Полученные сведения агент передавал знакомой из Скадовского района, которая после оккупации пошла на сотрудничество с ФСБ и выполняла роль резидентки — координировала и вербовала новых агентов.

— Приоритетными целями врага были пункты базирования Сил обороны и тактических групп БпЛА, выполняющих боевые задачи на южном фронте, — говорится в сообщении СБУ.

СБУ изъяла у задержанного коллаборациониста пять мобильных телефонов, которые он использовал для передачи информации. Ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение. Резиденту планируют сообщить о подозрении заочно — она скрывается на временно оккупированной территории.

