Дочь режиссера Натальи Ворожбит, которая поступила на обучение в Украинский католический университет во Львове, не поселили в коллегиум из-за эмодзи ЛГБТ-флага на ее Instagram-аккаунте.

Скандал в УКУ: что заявила Наталья Ворожбит

Как утверждает режиссер Наталья Ворожбит, в этом году ее дочь Параскева поступила на гуманитарный факультет Украинского католического университета.

Семья уже готовилась к переезду девушки во Львов после успешных собеседований и оплаты первого семестра, однако за 12 дней до начала учебы пришло письмо с отказом в поселении в коллегиуме УКУ.

Сейчас смотрят

Когда Наталья Ворожбит обратилась в УКУ с вопросом о причине отказа, ее сначала попросили назвать фамилию, а после короткой паузы сказали, что ничего объяснить не могут, рекомендуют искать жилье самостоятельно и арендовать.

— Мягко говоря, я была заинтригована. Я знаю, как она заполняла анкету и отвечала на собеседовании. Ничто не противоречило заявленным на сайте ценностям УКУ, слово католический в названии университета было нами осмыслено. Мы были готовы и открыты к особенностям и правилам, — объяснила она.

Однако Наталья Ворожбит узнала о причине отказа благодаря неформальным связям.

Она рассказала, что дочь не поселили из-за эмодзи с ЛГБТ-флагом в публикации в Instagram. После отправки письма администрации ей позвонили представители Украинского католического университета.

По ее словам, лицо, ответственное за коммуникацию, подтвердило, что флаг ЛГБТ стал причиной отказа. Ворожбит объяснила, что это лицо полностью разделяет позицию коллегиума в этом вопросе.

— И считает, цитирую, что это все равно, что повесить российский флаг на своей аватарке, — поделилась Наталья Ворожбит.

Как отмечает режиссер, университет предложил Параскеве временное жилье в квартире для педагогов, ссылаясь на отсутствие мест в общежитии.

По ее словам, администрация требовала удалить эмодзи ЛГБТ из соцсетей и гарантировать отсутствие такой пропаганды в УКУ. Но девушка не согласилась, покинула университет и поступила в Киево-Могилянскую академию.

Скандал в УКУ: что ответили в университете

Администрация Украинского католического университета обнародовала письмо ректора в ответ Параскеве.

В нем отмечается, что зачисление в коллегиум происходит на конкурсной основе, а в этом году количество заявок значительно превысило количество доступных мест.

— Конкуренция была высокой и перед администрацией коллегиума стоял действительно сложный выбор. К сожалению, нам пришлось отказать более чем 15 заявителям, — говорится в сообщении.

В УКУ объяснили, что во время принятия решения администрация руководствовалась следующими критериями: понимание миссии и ценностей университета, мотивация к участию в формационной программе, знания и готовность соблюдать правила проживания в коллегиуме.

Как утверждают в УКУ, им жаль, что отказ от участия в образовательно-формационной программе воспринят Параскевой как ограничение для обучения и вызвал большое разочарование.

— Мы были рады вашему желанию учиться и зачислили вас на обучение по заявлению. Понимая сложности с поиском жилья во Львове, мы были готовы помочь с проживанием по соседству с университетом. Нам жаль, что в итоге вы приняли решение покинуть УКУ, но относимся к нему с уважением и пониманием, — говорится в письме.

В то же время в Украинском католическом университете никак не прокомментировали заявления Натальи Ворожбит о символике ЛГБТ.

В Памятке об основах духовного образования УКУ отмечается, что при поступлении студентов информируют о ценностях и миссии университета.

Перед началом занятий они должны ознакомиться с документом, пройти ориентационную сессию по приоритетам и особенностям обучения в УКУ.

Поселение в коллегиум УКУ осуществляется на конкурсной основе для участников образовательно-формационной программы Христианская духовность в постмодерную эпоху после оценки анкет и прохождения собеседований.

Фото: Наталья Ворожбит, Украинский католический университет

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.