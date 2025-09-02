Доньку режисерки Наталки Ворожбит, яка вступила на навчання до Українського католицького університету у Львові, не поселили в колегіум через емодзі ЛГБТ-прапора на її Instagram-акаунті.

Скандал в УКУ: що заявила Наталка Ворожбит

Як стверджує режисерка Наталка Ворожбит, цьогоріч її донька Параскева вступила на Гуманітарний факультет Українського католицького університету.

Родина вже готувалася до переїзду дівчини до Львова після успішних співбесід та оплати першого семестру, однак за 12 днів до старту навчання надійшов лист із відмовою в поселенні в колегіумі УКУ.

Коли Наталка Ворожбит звернулася до УКУ з питанням про причину відмови, її спершу попросили назвати прізвище, а після короткої паузи сказали, що нічого пояснити не можуть, рекомендують шукати житло самостійно та орендувати.

– М’яко кажучи, я була заінтригована. Я знаю, як вона заповнювала анкету та відповідала на співбесіді. Ніщо не суперечило заявленим на сайті цінностям УКУ, слово католицький у назві університету було нами осмислене. Ми були готові та відкриті до особливостей і правил, – пояснила вона.

Проте Наталка Ворожбит дізналася про причину відмови завдяки неформальним зв’язкам.

Вона розповіла, що доньку не поселили через емодзі з ЛГБТ-прапором у публікації в Instagram. Після надсилання листа адміністрації їй зателефонували представники Українського католицького університету.

За її словами, особа, яка відповідає за комунікацію, підтвердила, що прапор ЛГБТ став причиною відмови. Ворожбит пояснила, що ця особа повністю поділяє позицію колегіуму в цьому питання.

– І вважає, цитую, що це все одно, що повісити російський прапор на своїй аватарці, – поділилася Наталка Ворожбит.

Як зазначає режисерка, університет запропонував Параскеві тимчасове житло у квартирі для педагогів, посилаючись на відсутність місць у гуртожитку.

За її словами, адміністрація вимагала прибрати емодзі ЛГБТ із соцмереж та гарантувати відсутність такої пропаганди в УКУ. Але дівчина не погодилася, залишила університет і вступила до Києво-Могилянської академії.

Скандал в УКУ: що відповіли в університеті

Адміністрація Українського католицького університету оприлюднила лист ректора у відповідь Параскеві.

У ньому зазначається, що поселення до колегіуму відбувається на конкурсній основі, а цього року кількість заявок значно перевищила кількість доступних місць.

– Конкуренція була високою і перед адміністрацією колегіуму був справді складний вибір. На жаль, нам довелося відмовити понад 15 заявникам, – йдеться у повідомленні.

В УКУ пояснили, що під час ухвалення рішення адміністрація керувалася такими критеріями: розуміння місії та цінностей університету, мотивація до участі у формаційній програмі, знання та готовність дотримуватися правил проживання у колегіумі.

Як стверджують в УКУ, їм шкода, що відмова про участь в освітньо-формаційній програмі сприйнята Параскевою як обмеження для навчання і спричинила велике розчарування.

– Ми були раді вашому бажанню навчатися і зарахували вас на навчання за заявою. Розуміючи складнощі з пошуком житла у Львові, ми були готовими допомогти з проживанням по сусідству з університетом. Нам шкода, що в підсумку ви прийняли рішення залишити УКУ, але ставимося до нього з повагою і розумінням, – йдеться у листі.

Водночас в Українському католицькому університеті ніяк не прокоментували заяви Наталки Ворожбит щодо символіки ЛГБТ.

У Пам’ятці про засади духовної формації УКУ зазначається, що під час вступу студентів інформують про цінності та місію університету.

Перед початком занять вони мають ознайомитися з документом, пройти орієнтаційну сесію щодо пріоритетів та особливостей навчання в УКУ.

Поселення в колегіум УКУ здійснюється на конкурсній основі для учасників освітньо-формаційної програми Християнська духовність у постмодерній добі після оцінки анкет та проходження співбесід.

Фото: Наталка Ворожбит, Український католицький університет

