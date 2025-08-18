Сколько стоит проживание в общежитии в Киеве и какие условия предлагают университеты

Киев — это город возможностей, который привлекает студентов из разных уголков Украины и мира. Молодежь приезжает сюда получать образование, открывать для себя новые горизонты и строить будущее. Чтобы обучение было комфортным, университеты столицы предлагают общежития для своих студентов.

Мы подготовили обзор вариантов и узнали, сколько стоит проживание в общежитии в Киеве в 2025-2026 учебном году.

Сколько стоит жилье для студентов в Киеве: стоимость проживания в общежитиях

Стоимость проживания в общежитиях Киева зависит от университета, а также от расположения помещения. Ведь некоторые высшие учебные заведения имеют несколько общежитий, и стоимость проживания в них может существенно отличаться.

Сейчас смотрят

Какова стоимость проживания в общежитиях в Киеве Национального университета Киево-Могилянской академии

Общежитие на Троещине в 2025–2026 учебном году стоит:

для студентов — 800 грн за одно койко-место,

для аспирантов и докторантов — 2700 грн.

Если же студент желает жить в одноместной комнате, придется заплатить 1104 грн, а аспирантам и докторантам — 3036 грн. Также действуют определенные льготы при поселении.

В общежитии Киево-Могилянской академии, расположенном на Харьковском шоссе, цены аналогичные: 800 грн для студентов и 2700 грн для аспирантов и докторантов. Стоимость указана за одно койко-место, а проживание в одноместной комнате обойдется в 1104 грн студентам и 3036 грн аспирантам и докторантам. Для иностранных студентов цена составляет 2200 грн.

Общежитие на ул. Маккейна, 31А стоит столько же, как и на Харьковском шоссе. Кроме того, академия имеет общежитие в пгт Ворзель, где стоимость проживания также не отличается от киевской.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Стоимость проживания в общежитиях Киевского национального университета имени Тараса Шевченко зависит от корпуса и условий:

За койко-место в комнате без электросчетчика придется заплатить от 790 грн в месяц.

В комнате с электросчетчиком цена составляет от 735 грн.

Если это комната с улучшенными условиями проживания, то одно койко-место стоит от 1060 грн в месяц.

В общежитии №21А, которое принадлежит Институту последипломного образования, стоимость одного койко-места составляет 2220 грн.

Аспиранты и докторанты этого университета за проживание в комнате без электросчетчика платят от 1046 грн.

Сколько стоит жилье в общежитии Киева в год в Киевском столичном университете имени Бориса Гринченко

В общежитиях Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко стоимость проживания стартует от 9 500 грн за 10 месяцев.

В общежитиях №1 и №2 проживание стоит 11 500 грн за 10 месяцев.

Также университет предлагает возможность проживать в общежитиях партнерских заведений. Например, в общежитии Киевского кооперативного института бизнеса и права нужно заплатить 10 000 грн за 5 месяцев.

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Киевский национальный университет строительства и архитектуры также предлагает своим студентам поселение в общежития.

В этом году заполнить Google-форму для поселения можно с 11 августа. На сайте университета указано, что приоритетное право на поселение имеют первокурсники, проживающие дальше чем в 50 км от Киева. За один учебный год придется заплатить 9 600 грн.

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца также предлагает несколько общежитий для студентов. Стоимость проживания отличается для граждан Украины и иностранцев:

Для студентов-граждан Украины за одно койко-место нужно заплатить 520 грн в месяц.

Аспиранты, докторанты и врачи-интерны (граждане Украины) платят 1929 грн в месяц.

Для иностранных студентов проживание в двухместной комнате стоит 90 долларов (по курсу НБУ) в месяц.

В трехместной комнате стоимость проживания для иностранца составляет 80 долларов в месяц.

Киевский университет права Национальной академии наук Украины

Киевский университет права Национальной академии наук Украины предоставляет студентам места в общежитии. Стоимость одного койко-места составляет 1850 грн в месяц.

Для поселения необходимо взять в вузе направление. Предварительно нужно внести оплату за 5 месяцев проживания — 9250 грн.

Киевский аграрный университет Национальной академии наук

Киевский аграрный университет Национальной академии наук предлагает общежитие-отель для студентов, аспирантов и гостей университета.

Стоимость проживания зависит от условий и статуса жильца и составляет от 600 до 1200 грн в месяц.

Абитуриенты и студенты заочной формы обучения также могут проживать в общежитии. Для них стоимость — 400 грн за сутки.

В комнатах улучшенного типа проживание обойдется в 600 грн за сутки.

В распоряжении жильцов — прачечная, библиотека с читальным залом, а также Wi-Fi на всей территории. Студенты и аспиранты платят за койко-место 600 грн в месяц.

Национальная академия управления

В общежитиях Национальной академии управления имеют право поселиться студенты дневной формы обучения. А при наличии свободных мест, разрешается временное поселение студентов заочной формы.

Комнаты рассчитаны на 3-4 человека. Они оборудованы санузлом (душевая кабина и туалет), а кухня расположена на каждом этаже и используется совместно.

Кроме того, в общежитии есть тренажерный зал и теннисный стол. Стоимость проживания составляет 600 грн в месяц, однако оплата производится сразу за полугодие.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.