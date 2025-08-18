Сколько стоит проживание в общежитии в Киеве и какие условия предлагают университеты
Киев — это город возможностей, который привлекает студентов из разных уголков Украины и мира. Молодежь приезжает сюда получать образование, открывать для себя новые горизонты и строить будущее. Чтобы обучение было комфортным, университеты столицы предлагают общежития для своих студентов.
Мы подготовили обзор вариантов и узнали, сколько стоит проживание в общежитии в Киеве в 2025-2026 учебном году.
Сколько стоит жилье для студентов в Киеве: стоимость проживания в общежитиях
Стоимость проживания в общежитиях Киева зависит от университета, а также от расположения помещения. Ведь некоторые высшие учебные заведения имеют несколько общежитий, и стоимость проживания в них может существенно отличаться.
Какова стоимость проживания в общежитиях в Киеве Национального университета Киево-Могилянской академии
Общежитие на Троещине в 2025–2026 учебном году стоит:
- для студентов — 800 грн за одно койко-место,
- для аспирантов и докторантов — 2700 грн.
Если же студент желает жить в одноместной комнате, придется заплатить 1104 грн, а аспирантам и докторантам — 3036 грн. Также действуют определенные льготы при поселении.
В общежитии Киево-Могилянской академии, расположенном на Харьковском шоссе, цены аналогичные: 800 грн для студентов и 2700 грн для аспирантов и докторантов. Стоимость указана за одно койко-место, а проживание в одноместной комнате обойдется в 1104 грн студентам и 3036 грн аспирантам и докторантам. Для иностранных студентов цена составляет 2200 грн.
Общежитие на ул. Маккейна, 31А стоит столько же, как и на Харьковском шоссе. Кроме того, академия имеет общежитие в пгт Ворзель, где стоимость проживания также не отличается от киевской.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Стоимость проживания в общежитиях Киевского национального университета имени Тараса Шевченко зависит от корпуса и условий:
- За койко-место в комнате без электросчетчика придется заплатить от 790 грн в месяц.
- В комнате с электросчетчиком цена составляет от 735 грн.
- Если это комната с улучшенными условиями проживания, то одно койко-место стоит от 1060 грн в месяц.
В общежитии №21А, которое принадлежит Институту последипломного образования, стоимость одного койко-места составляет 2220 грн.
Аспиранты и докторанты этого университета за проживание в комнате без электросчетчика платят от 1046 грн.
Сколько стоит жилье в общежитии Киева в год в Киевском столичном университете имени Бориса Гринченко
В общежитиях Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко стоимость проживания стартует от 9 500 грн за 10 месяцев.
В общежитиях №1 и №2 проживание стоит 11 500 грн за 10 месяцев.
Также университет предлагает возможность проживать в общежитиях партнерских заведений. Например, в общежитии Киевского кооперативного института бизнеса и права нужно заплатить 10 000 грн за 5 месяцев.
Киевский национальный университет строительства и архитектуры
Киевский национальный университет строительства и архитектуры также предлагает своим студентам поселение в общежития.
В этом году заполнить Google-форму для поселения можно с 11 августа. На сайте университета указано, что приоритетное право на поселение имеют первокурсники, проживающие дальше чем в 50 км от Киева. За один учебный год придется заплатить 9 600 грн.
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца также предлагает несколько общежитий для студентов. Стоимость проживания отличается для граждан Украины и иностранцев:
- Для студентов-граждан Украины за одно койко-место нужно заплатить 520 грн в месяц.
- Аспиранты, докторанты и врачи-интерны (граждане Украины) платят 1929 грн в месяц.
- Для иностранных студентов проживание в двухместной комнате стоит 90 долларов (по курсу НБУ) в месяц.
- В трехместной комнате стоимость проживания для иностранца составляет 80 долларов в месяц.
Киевский университет права Национальной академии наук Украины
Киевский университет права Национальной академии наук Украины предоставляет студентам места в общежитии. Стоимость одного койко-места составляет 1850 грн в месяц.
Для поселения необходимо взять в вузе направление. Предварительно нужно внести оплату за 5 месяцев проживания — 9250 грн.
Киевский аграрный университет Национальной академии наук
Киевский аграрный университет Национальной академии наук предлагает общежитие-отель для студентов, аспирантов и гостей университета.
Стоимость проживания зависит от условий и статуса жильца и составляет от 600 до 1200 грн в месяц.
Абитуриенты и студенты заочной формы обучения также могут проживать в общежитии. Для них стоимость — 400 грн за сутки.
В комнатах улучшенного типа проживание обойдется в 600 грн за сутки.
В распоряжении жильцов — прачечная, библиотека с читальным залом, а также Wi-Fi на всей территории. Студенты и аспиранты платят за койко-место 600 грн в месяц.
Национальная академия управления
В общежитиях Национальной академии управления имеют право поселиться студенты дневной формы обучения. А при наличии свободных мест, разрешается временное поселение студентов заочной формы.
Комнаты рассчитаны на 3-4 человека. Они оборудованы санузлом (душевая кабина и туалет), а кухня расположена на каждом этаже и используется совместно.
Кроме того, в общежитии есть тренажерный зал и теннисный стол. Стоимость проживания составляет 600 грн в месяц, однако оплата производится сразу за полугодие.