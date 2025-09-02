Взрывоопасный предмет, на котором на днях подорвалось гражданское судно вблизи Одессы, еще не установлен.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Взрыв судна вблизи Черноморска

— На данный момент взрывоопасный предмет еще не установлен. Продолжаются соответствующие процедуры, чтобы выяснить, что именно это было. В любом случае, обошлось без серьезных последствий. Главное, что никто из экипажа не пострадал. Мы разбираемся с этой ситуацией, — подчеркнул он.

По его словам, конечно же, ВМС проводят мониторинг акватории Черного моря на наличие взрывоопасных предметов, однако ситуация с безопасностью не позволяет провести полноценную операцию.

Плетенчук отметил, что только в этом году ВМС нашли и уничтожили десятки мин и ВОН.

Напомним, 31 августа стало известно, что в районе порта Черноморска Одесской области прогремел взрыв, в результате которого повреждено гражданское судно NS PRIDE. Никто из членов экипажа не пострадал.

Тогда Плетенчук сказал, что судно подорвалось на неустановленном взрывном устройстве.

