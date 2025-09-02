Вибухонебезпечний предмет, на якому днями підірівалося цивільне судно поблизу Одеси, ще не встановлено.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Вибух судна поблизу Чорноморська

– Наразі ще не встановлений вибуховий предмет. Тривають відповідні процедури, щоб з’ясувати, що саме це було. В будь-якому разі, обійшлося без серйозних наслідків. Головне, що ніхто з екіпажу не постраждав. Ми розбираємося із цією ситуацією, — наголосив він.

За його словами, звісно ж, ВМС проводять моніторинг акваторії Чорного моря щодо наявності вибухонебезпечних предметів, проте безпекова ситуація не дозволяє провести повноцінну операцію.

Плетенчук зауважив, що лише цьогоріч ВМС знашли та знищили десятки мін та ВПН.

Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що в районі порту Чорноморська Одеської області пролунав вибух, внаслідок чого пошкоджено цивільне судно NS PRIDE. Ніхто з членів екіпажу не травмувався.

Тоді Плетенчук сказав, що судно підірвалося на невизначеному вибуховому пристрої.

