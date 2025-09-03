В Украину прибыл министр обороны Великобритании Джон Хили для проведения переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщил украинский министр обороны в Telegram.

Визит Джона Хили в Украину 3 сентября: что известно

Джон Хили прибыл в украинскую столицу для координации основных вопросов следующего заседания в формате Рамштайн.

Кроме того, министры обороны обоих государств обсудят совместные оборонные проекты.

— Готовим важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность наших стран, — анонсировал Шмыгаль.

Визит Джона Хили проходит в рамках подготовки к 30-му заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, назначенному на 9 сентября.

По сообщению представителя Министерства обороны Германии, встреча состоится в Лондоне в физическом формате, хотя детали повестки дня пока остаются закрытыми.

Это заседание станет ключевым событием для координации международной военной поддержки Украины среди стран-доноров.

