В Киев прибыл министр обороны Британии Джон Хили
В Украину прибыл министр обороны Великобритании Джон Хили для проведения переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
Об этом сообщил украинский министр обороны в Telegram.
Визит Джона Хили в Украину 3 сентября: что известно
Джон Хили прибыл в украинскую столицу для координации основных вопросов следующего заседания в формате Рамштайн.
Кроме того, министры обороны обоих государств обсудят совместные оборонные проекты.
— Готовим важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность наших стран, — анонсировал Шмыгаль.
Визит Джона Хили проходит в рамках подготовки к 30-му заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, назначенному на 9 сентября.
По сообщению представителя Министерства обороны Германии, встреча состоится в Лондоне в физическом формате, хотя детали повестки дня пока остаются закрытыми.
Это заседание станет ключевым событием для координации международной военной поддержки Украины среди стран-доноров.