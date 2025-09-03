До Києва прибув міністр оборони Британії Джон Гілі
До України прибув міністр оборони Великої Британії Джон Гілі для проведення переговорів з українським колегою Денисом Шмигалем.
Про це повідомив український міністр оборони у Telegram.
Візит Джона Гілі до України 3 вересня: що відомо
Джон Гілі прибув до української столиці для координації основних питань наступного засідання у форматі Рамштайн.
Крім того, міністри оборони обох держав обговорять спільні оборонні проєкти.
— Готуємо важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн, – анонсував Шмигаль.
Візит Джона Гілі відбувається в межах підготовки до 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, призначеного на 9 вересня.
За повідомленням речника Міністерства оборони Німеччини, зустріч відбудеться у Лондоні в фізичному форматі, хоча деталі порядку денного наразі залишаються закритими.
Це засідання стане ключовою подією для координації міжнародної військової підтримки України серед країн-донорів.