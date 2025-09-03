После волны критики в соцсетях из-за решения УКУ не зачислить дочь драматурга Натальи Ворожбит на образовательно-формационную программу Христианская духовность в постмодернистскую эпоху, ректорат университета извинился за неудачную коммуникацию и объяснил суть программы.

В УКУ извинились за неудачную коммуникацию

Ректорат Украинского католического университета обнародовал заявление, в котором признал ошибки в коммуникации и объяснил значение образовательно-формационной программы «Христианская духовность в постмодернистскую эпоху».

Участие в ней открывает возможность проживания в кампусе Коллегиума.

— Хотим выразить сожаление, что не были найдены правильные слова и хорошие шаги для поиска оптимального решения и способа его коммуникации. Результатом стало разочарование и горечь талантливого молодого человека, который был зачислен на образовательную программу по культурологии и которого мы хотели видеть студентом УКУ. Мы приносим извинения за неудачную коммуникацию, — говорится в заявлении.

Университет пообещал пересмотреть процесс рассмотрения заявлений и принятия решений о зачислении абитуриентов, усовершенствовать формат собеседования и коммуникацию о критериях поступления.

Ректорат подчеркнул, что участники программы получают дополнительную возможность развивать и практиковать христианскую жизнь в общине.

— Образовательно-формационная программа Христианская духовность в постмодерную эпоху открыта для студентов всех факультетов и является программой, которая предполагает сознательное желание молодого человека расти и жить во Христе. Как это проявляется при рассмотрении заявлений на зачисление на программу? Если комиссия придет к выводу, что заявитель не разделяет христианские ценности по принципу, а его первоочередным намерением является только проживание в Коллегиуме, ему может быть отказано в участии в программе. Эта программа не является обязательной для всех студентов. Она является возможностью для тех, кто стремится углубить свою веру в сообществе, объединенном общими ценностями и мировоззренческими ориентирами, — пояснили в УКУ.

В университете добавили, что открыты к дискуссиям по важным темам человеческой жизни, однако они не могут превращаться в “площадку для пропаганды любой антихристианской идеологии”.

— Мы в УКУ с глубоким уважением относимся к почитанию человеческого достоинства. И стараемся делать все для того, чтобы наши преподаватели и сотрудники прививали эту ценность нашим студентам. Нынешняя ситуация является поучительной для нас по многим причинам. В частности, и потому, что вызвала столь горькую поляризацию. Мы просим наших студентов, преподавателей, сотрудников и выпускников еще раз внимательно ознакомиться с мировоззренческими документами УКУ и готовы провести ряд встреч для их совместного обсуждения, — подчеркнули в ректорате.

К обсуждению ситуации присоединился и преподаватель бизнес-школы УКУ Валерий Пекар. Он отметил, что главная проблема заключалась в провале коммуникации.

— Я поддерживаю позицию УКУ относительно верности принципам (хотя там и были коммуникационные провалы). В то же время поддерживаю девушку-абитуриентку относительно верности своим принципам. Если эти принципы расходятся, трагедии в этом нет — просто ей нужен другой университет, что и произошло в конце концов. Этого бы не было, если бы девушка и ее родители серьезно восприняли слово “католический”, а университет лучше коммуницировал свои правила и ограничения, — написал он.

Что известно о скандале с отказом в заселении в Коллегиум

Недавно режиссер Наталья Ворожбит сообщила, что ее дочери, поступившей в УКУ, отказали в поселении в коллегиуме.

Причиной, по ее словам, стало эмодзи с флагом ЛГБТ, который нашли в одном из постов в соцсетях девушки за 2024 год.

Ворожбит рассказала, что в вузе уверяли: место в коллегиуме предоставляют “всем из других регионов”. Однако всего за 12 дней до начала обучения семья получила официальное письмо с отказом.

— Пани, которая отвечает за коммуникацию, подтвердила, что флажок стал причиной отказа, она своими глазами видела его скрин из инстаграма. Также пани полностью разделяет позицию коллегиума в этом вопросе и считает, цитирую, что “это все равно, что повесить российский флаг на своей аватарке”, — рассказала Наталья.

В итоге дочь Ворожбит, Параскева, забрала документы из университета и поступила в Киево-Могилянскую академию.

После огласки администрация УКУ обнародовала письмо ректора. В документе отмечалось, что при отборе на программу, которая предусматривает проживание в коллегиуме, учитывают понимание ценностей университета.

Фото: УКУ

