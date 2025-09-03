Після хвилі критики у соцмережах через рішення УКУ не зарахувати доньку драматургині Наталки Ворожбит на освітньо-формаційну програму Християнська духовність у постмодерній добі, ректорат університету вибачився за невдалу комунікацію та пояснив суть програми.

В УКУ перепросили за невдалу комунікацію

Ректорат Українського католицького університету оприлюднив заяву, в якій визнав помилки в комунікації та пояснив значення освітньо-формаційної програми Християнська духовність у постмодерній добі.

Участь у ній відкриває можливість проживання в кампусі Колегіуму.

– Хочемо висловити жаль, що не було знайдено правильних слів і добрих кроків для пошуку оптимального рішення та способу його комунікації. Результатом стало розчарування і гіркота талановитої молодої людини, яка була зарахована на освітню програму з культурології й котру ми хотіли бачити студенткою УКУ. Ми перепрошуємо за невдалу комунікацію, – йдеться в заяві.

Університет пообіцяв переглянути процес розгляду заяв та прийняття рішень щодо зарахування абітурієнтів, вдосконалити формат співбесіди та комунікацію про критерії вступу.

Ректорат підкреслив, що учасники програми отримують додаткову можливість розвивати та практикувати християнське життя у спільноті.

– Освітньо-формаційна програма Християнська духовність у постмодерній добі відкрита для студентів усіх факультетів і є програмою, яка передбачає свідоме бажання молодої людини зростати і жити в Христі. Як це проявляється при розгляді заяв на зарахування на програму? Якщо комісія зробить висновок, що заявник не поділяє християнські цінності з принципу, а його першочерговим наміром є лише проживання в Колегіумі, йому може бути відмовлено в участі в програмі. Ця програма не є обов’язковою для усіх студентів. Вона є нагодою для тих, хто прагне поглибити свою віру в спільноті, об‘єднаній спільними цінностями та світоглядними орієнтирами, – пояснили в УКУ.

В університеті додали, що відкриті до дискусій щодо важливих тем людського життя, проте вони не можуть перетворюватися на “майданчик для пропаганди будь-якої антихристиянської ідеології”.

– Ми в УКУ з глибокою повагою ставимося до пошанування людської гідності. І намагаємося робити все для того, щоби наші викладачі та працівники закладали цю цінність серед наших студентів. Теперішня ситуація є повчальною для нас з багатьох причин. Зокрема й тому, що викликала настільки гірку поляризацію. Ми просимо наших студентів, викладачів, працівників і випускників ще раз уважно ознайомитися зі світоглядними документами УКУ і готові провести низку зустрічей для їхнього спільного обговорення, – наголосили у ректораті.

До обговорення ситуації долучився й викладач бізнес-школи УКУ Валерій Пекар. Він зазначив, що головна проблема полягала у провалі комунікації.

– Я підтримую позицію УКУ щодо вірності принципам (хоч там і були комунікаційні провали). Водночас підтримую дівчину-абітурієнтку щодо вірності своїм принципам. Якщо ці принципи розходяться, трагедії в цьому немає – просто їй потрібен інший університет, що і сталося врешті. Цього б не було, якби дівчина та її батьки серйозно сприйняли слово „католицький“, а університет краще комунікував свої правила й обмеження, – написав він.

Що відомо про скандал із відмовою заселення у Колегіум

Нещодавно режисерка Наталка Ворожбит повідомила, що її доньці, яка вступила до УКУ, відмовили у поселенні в колегіум.

Причиною, за словами мисткині, став емодзі з прапором ЛГБТ, який знайшли в одному з дописів у соцмережах дівчини за 2024 рік.

Ворожбит розповіла, що у виші запевняли: місце в колегіумі надають “усім з інших регіонів”. Проте лише за 12 днів до початку навчання сім’я отримала офіційний лист із відмовою.

– Пані, яка відповідає за комунікацію, підтвердила, що прапорець став причиною відмови, вона своїми очима бачила його скрін з інстаграму. Також пані повністю розділяє позицію колегіуму в цьому питанні і вважає, цитую, що “це все одно, що повісити російський прапор на своїй аватарці” – розповіла Наталка.

У підсумку донька Ворожбит, Параскева, забрала документи з університету й вступила до Києво-Могилянської академії.

Після розголосу адміністрація УКУ оприлюднила лист ректора. У документі зазначалося, що при відборі на програму, яка передбачає проживання в колегіумі, враховують розуміння цінностей університету.

