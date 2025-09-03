Потери врага на 3 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 780 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 288-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 084 570 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 3 сентября 2025 года

личного состава – около 1 084 570 (+780) человек;

танков – 11 157 (+1);

боевых бронированных машин – 23 237 (+4);

артиллерийских систем – 32 342 (+41);

РСЗО – 1 477;

средств ПВО – 1 213;

самолетов – 422;

вертолетов – 341;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 55 784 (+338);

крылатых ракет – 3 664;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 60 600 (+112);

специальной техники – 3 956 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 288-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

