Потери РФ на 3 сентября: минус 780 оккупантов и 112 единиц автотехники
Потери врага на 3 сентября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 780 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 288-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 084 570 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 3 сентября 2025 года
- личного состава – около 1 084 570 (+780) человек;
- танков – 11 157 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 237 (+4);
- артиллерийских систем – 32 342 (+41);
- РСЗО – 1 477;
- средств ПВО – 1 213;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 341;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 55 784 (+338);
- крылатых ракет – 3 664;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 600 (+112);
- специальной техники – 3 956 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 288-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
