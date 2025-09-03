Втрати ворога на 3 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 780 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 288-му добу повномасштабної війни сягнули 1 084 570 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 3 вересня 2025 року

  • особового складу – близько 1 084 570 (+780) осіб;
  • танків – 11 157 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 237 (+4);
  • артилерійських систем – 32 342(+41);
  • РСЗВ – 1 477;
  • засобів ППО – 1 213;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 341;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55 784 (+338);
  • крилатих ракет – 3 664;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60 600 (+112);
  • спеціальної техніки – 3 956 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи у Хмельницькому: є пошкодження і пожежі
ракетний удар. робота ппо

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.