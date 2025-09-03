Втрати ворога на 3 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 780 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 288-му добу повномасштабної війни сягнули 1 084 570 вбитими і пораненими.

Втрати ворога на 3 вересня 2025 року

особового складу – близько 1 084 570 (+780) осіб;

танків – 11 157 (+1);

бойових броньованих машин – 23 237 (+4);

артилерійських систем – 32 342(+41);

РСЗВ – 1 477;

засобів ППО – 1 213;

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55 784 (+338);

крилатих ракет – 3 664;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 60 600 (+112);

спеціальної техніки – 3 956 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

