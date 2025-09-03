Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 3 вересня: мінус 780 окупантів та 112 одиниць автотехніки
Втрати ворога на 3 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 780 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 288-му добу повномасштабної війни сягнули 1 084 570 вбитими і пораненими.
Втрати ворога на 3 вересня 2025 року
- особового складу – близько 1 084 570 (+780) осіб;
- танків – 11 157 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 237 (+4);
- артилерійських систем – 32 342(+41);
- РСЗВ – 1 477;
- засобів ППО – 1 213;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 341;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55 784 (+338);
- крилатих ракет – 3 664;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60 600 (+112);
- спеціальної техніки – 3 956 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
