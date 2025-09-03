Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи во Париже обсудили гарантии безопасности, оборонную поддержку Украины и вопросы евроинтеграции.

Встреча Зеленского и Макрона: что известно

— Франция стоит на стороне Украины, и мы благодарны всему французскому народу и лично президенту Макрону за такую сильную поддержку нашей страны и лидерство Франции во многих инициативах и коалициях, — написал Зеленский в Facebook.

По его словам, во время встречи с Макроном обсуждали координацию позиций перед заседанием лидеров Коалиции желающих, которое состоится завтра.

Говорили о подготовительной работе по гарантиям безопасности для Украины.

— Верю, что наша работа принесет сильные гарантии безопасности для Украины. Мы все над этим работаем, — отметил президент.

Зеленский также обсудил с французским лидером вопросы оборонной поддержки Украины, обеспечения актуальных потребностей, усиления санкций против РФ и возможности использования замороженных российских активов.

Он высоко оценил поддержку Франции в вопросе движения Украины в Европейский Союз.

Напомним, сегодня перед началом переговоров с Зеленским в Париже Макрон заявил, что Европа готова предоставить гарантии безопасности Украине в день подписания мирного соглашения.

По его словам, обязательства, которые европейские лидеры взяли на себя в Вашингтоне, были подготовлены, задокументированы и подтверждены на уровне министров обороны 3 сентября.

Это происходило в режиме строгой конфиденциальности.

Участие в заседании Коалиции желающих в четверг примут 35 участников.

