Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон під час зустрічі у Парижі обговорили гарантії безпеки, оборонну підтримку України та питання євроінтеграції.

Зустріч Зеленського і Макрона: що відомо

– Франція стоїть на боці України, і ми вдячні всьому французькому народові й особисто президенту Макрону за таку сильну підтримку нашої країни та лідерство Франції в багатьох ініціативах і коаліціях, – написав Зеленський у Facebook.

За його словами, під час зустрічі з Макроном обговорювали координацію позицій перед засіданням лідерів Коаліції охочих, яке відбудеться завтра.

Говорили про підготовчу роботу щодо гарантій безпеки для України.

– Вірю, що наша робота принесе сильні гарантії безпеки для України. Ми всі над цим працюємо, – зазначив президент.

Зеленський також обговорив із французьким лідером питання оборонної підтримки України, забезпечення актуальних потреб, посилення санкцій проти РФ та можливості використання заморожених російських активів.

Він високо оцінив підтримку Франції у питанні руху України до Європейського Союзу.

Нагадаємо, сьогодні перед початком переговорів із Зеленським у Парижі Макрон заявив, що Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди.

За його словами, зобов’язання, які європейські лідери взяли на себе у Вашингтоні, були підготовлені, задокументовані та підтверджені на рівні міністрів оборони 3 вересня.

Це відбувалось у режимі суворої конфіденційності.

Участь у засіданні Коаліції охочих у четвер візьмуть 35 учасників.

