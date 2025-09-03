Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.
Зеленский: В Дании строится завод по производству ракет и дронов для Украины
Новый завод по производству ракет и дронов для Украины уже строится в Дании, сообщил президент Владимир Зеленский.
Зеленский о заводе ракет и дронов в Дании
Во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен глава нашего государства сообщил о строительстве нового завода для производства ракет и дронов для Украины.
По его словам, это лишь один из шагов в рамках программы по укреплению оборонных способностей Украины и стран Северной Европы.
Сейчас смотрят
— Мы договорились, что Латвия, Литва и другие страны также пойдут по этому пути и будут строить вместе с Украиной оборонные предприятия, — сказал Зеленский.
Напомним, что ранее Зеленский анонсировал, что в Дании и Франции будет обсуждаться давление на РФ.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.