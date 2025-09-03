Новый завод по производству ракет и дронов для Украины уже строится в Дании, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о заводе ракет и дронов в Дании

Во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен глава нашего государства сообщил о строительстве нового завода для производства ракет и дронов для Украины.

По его словам, это лишь один из шагов в рамках программы по укреплению оборонных способностей Украины и стран Северной Европы.

— Мы договорились, что Латвия, Литва и другие страны также пойдут по этому пути и будут строить вместе с Украиной оборонные предприятия, — сказал Зеленский.

Напомним, что ранее Зеленский анонсировал, что в Дании и Франции будет обсуждаться давление на РФ.

