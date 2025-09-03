Будем говорить о давлении на РФ в Дании и Франции – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд важных встреч с международными партнерами для координации сильных мер давления на Россию.
Об этом он сообщил в своем обращении.
Зеленский посетит Данию и Францию: что известно
— О необходимости сильных мер давления будем говорить с партнерами в эти дни. Уже через несколько часов — Дания, саммит Украина — государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины, — заявил Зеленский.
Сегодня вечером запланирован двусторонний формат встречи во Франции для координации усилий.
Президент также сообщил о подготовке формата Коалиции желающих и новых шагов в отношениях с Евросоюзом и США.
— На каждый российский удар нужен реальный ответ, — подчеркнул украинский лидер.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон вечером 3 сентября в Париже проведет встречу с Зеленским накануне заседания Коалиции решительных 4 сентября.
По словам советника Макрона, французский президент планирует подтвердить приверженность обязательствам и готовность предоставить Украине гарантии безопасности.
Активная дипломатическая деятельность происходит на фоне прибытия в Украину министра обороны Великобритании Джона Хили, который координирует с украинским коллегой Денисом Шмыгалем вопросы следующего заседания Рамштайна в Лондоне 9 сентября.