Новий завод для виробництва ракет та дронів для України вже будується у Данії, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про завод ракет та дронів у Данії

Під час пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен голова нашої держави повідомив про будівництво нового заводу для виробництва ракет та дронів для України.

За його словами, це – лише один із кроків у межах програми зі зміцнення оборонних спроможностей України та країн Північної Європи.

– Ми домовилися, що Латвія, Литва та інші країни також підуть цим шляхом і будуть будувати разом з Україною оборонні підприємства, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Зеленський анонсував, що у Данії та Франції обговорюватиметься тиск на РФ.

