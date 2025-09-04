4 вересня у селі Боратин, що на Волині, стався конфлікт між місцевими мешканцями та представниками ТЦК.

Про це повідомили у Волинському ТЦК та СП.

У селі Боратин стріляли у представників ТЦК: що відомо

Відомо, що група оповіщення, до якої входили військовослужбовці ТЦК та працівники Нацполіції, проводили стандартні мобілізаційні заходи на території Луцька та району.

У селі Боратин представники групи оповіщення вирішили перевірити військово-облікові документи у чотирьох чоловіків.

Під час перевірки документів двоє з них намагалися втекти та сховалися у закинутій будівлі. Коли військові та правоохоронці наздогнали їх, чоловіки почали чинити опір і завдали тілесних ушкоджень одному з військовослужбовців.

У відповідь один із військових намагався зробити попереджувальний постріл із травматичної зброї, проте нападник вибив пістолет і відкрив вогонь у бік ТЦК та поліції. Для припинення дій було застосовано сльозогінний газ.

Один із військовослужбовців отримав травму руки, йому надали медичну допомогу.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, нападників доставили до відділку поліції для з’ясування всіх обставин.

