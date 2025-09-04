Согласно иудейской традиции, празднование Рош ха-Шана начнется вечером 22 сентября и продлится до вечера 24 сентября, что знаменует начало 5 786 года по еврейскому календарю.

Сколько хасидов приедет в Умань в 2025 году и как проходит подготовка к празднованию, читайте в нашем материале.

Сколько хасидов приедет в Умань на празднование Рош ха-Шана в 2025 году

Празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана в 2025 году в городе Умань запланировано и состоится в соответствии с традицией.

Сейчас смотрят

О том, сколько паломников-хасидов приедет в Умань в 2025 году, в комментарии Суспильному сообщила пиар-директор Международного благотворительного фонда имени раби Нахмана Анастасия Барышникова.

По ее словам, ожидается прибытие более 45 тыс. паломников.

Анастасия Барышникова также опровергла распространенную в отдельных средствах массовой информации и социальных сетях информацию о якобы официальном запрете празднования. Она подтвердила, что никаких решений государственных или местных органов власти об отмене или запрете паломничества принято не было.

Как проходит подготовка к празднику Рош ха-Шана

По состоянию на начало сентября улица, ведущая к могиле цадика Нахмана в Умани, остается почти безлюдной. Однако, как сообщила Анастасия Барышникова, в конце сентября здесь ожидается наплыв тысяч паломников, которые прибудут для участия в религиозном празднике.

По словам Барышниковой, в настоящее время в Умани продолжаются активные подготовительные работы. Организаторы проверяют состояние защитных укрытий, закупают продукты питания, книги, ритуальные элементы, а также создают условия для комфортного пребывания гостей. Кроме того, предусмотрены пункты, где каждый желающий, как паломник, так и житель Умани, сможет бесплатно получить воду или кофе.

К процессу подготовки привлечены и другие организации. В частности, исполнительный директор благотворительного фонда Историко-культурный центр города Умани Ирина Рыбницкая сообщила, что подготовка к празднованию продолжается уже почти месяц.

По ее словам, налажена коммуникация между паломниками и украинской стороной. Для этого создан специальный веб-ресурс, который содержит правила пребывания и подробную информацию о ежегодном паломничестве. Кроме того, запущена горячая линия для оперативной связи и оказана помощь соответствующим службам и сервисам в соответствии с их запросами.

Также к организационному процессу активно привлекаются городские структуры. Городской глава Умани Ирина Плетнева отметила, что все службы готовятся к приезду большого количества гостей. В настоящее время проводятся совещания по координации действий.

Представители ГСЧС проверяют наличие и состояние укрытий, чтобы убедиться в их соответствии действующим нормам. Отдел жилищно-коммунального хозяйства заказал установку дополнительных ограничительных знаков и готовится к усиленной уборке территории, где традиционно принимают паломников.

Читайте также Календарь праздников на сентябрь 2025: когда день предпринимателя, красоты и туризма

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.