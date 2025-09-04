Згідно з юдейською традицією, святкування Рош га-Шана розпочнеться ввечері 22 вересня та триватиме до вечора 24 вересня, що знаменує початок 5 786 року за єврейським календарем.

Скільки хасидів приїде до Умані в 2025 році та як відбувається підготовка до святкування, читайте в нашому матеріалі.

Скільки хасидів приїде до Умані на святкування Рош га-Шана в 2025 році

Святкування юдейського Нового року Рош га-Шана у 2025 році в місті Умань заплановане і відбудеться відповідно до традиції.

Про те, скільки паломників-хасидів приїде до Умані в 2025 році, в коментарі Суспільному повідомила піар-директорка Міжнародного благодійного фонду імені рабі Нахмана Анастасія Баришнікова.

За її словами, очікується прибуття понад 45 тис. паломників.

Анастасія Баришнікова також спростувала поширену в окремих засобах масової інформації та соціальних мережах інформацію про нібито офіційну заборону святкування. Вона підтвердила, що жодних рішень державних чи місцевих органів влади щодо скасування чи заборони паломництва ухвалено не було.

Як проходить підготовка до свята Рош га-Шана

Станом на початок вересня вулиця, яка веде до могили цадика Нахмана в Умані, залишається майже безлюдною. Однак, як повідомила Анастасія Баришнікова, наприкінці вересня тут очікується наплив тисяч паломників, які прибудуть для участі в релігійному святі.

За словами Баришнікової, наразі в Умані тривають активні підготовчі роботи. Організатори перевіряють стан захисних укриттів, закуповують продукти харчування, книги, ритуальні елементи, а також створюють умови для комфортного перебування гостей. Крім того, передбачено пункти, де кожен охочий, як паломник, так і житель Умані, зможе безоплатно отримати воду або каву.

До процесу підготовки залучено й інші організації. Зокрема, виконавча директорка благодійного фонду Історико-культурний центр міста Умань Ірина Рибницька повідомила, що підготовка до святкування триває вже майже місяць.

За її словами, налагоджено комунікацію між паломниками та українською стороною. Для цього створено спеціальний вебресурс, який містить правила перебування та детальну інформацію щодо щорічного паломництва. Окрім цього, запущено гарячу лінію для оперативного зв’язку та надано допомогу відповідним службам і сервісам згідно з їхніми запитами.

Також до організаційного процесу активно долучаються міські структури. Міська голова Умані Ірина Плетньова зазначила, що всі служби готуються до приїзду великої кількості гостей. Наразі проводяться наради з координації дій.

Представники ДСНС перевіряють наявність та стан укриттів, аби переконатися в їх відповідності чинним нормам. Відділ житлово-комунального господарства замовив встановлення додаткових обмежувальних знаків та готується до посиленого прибирання території, де традиційно приймають прочан.

Джерело : Суспільне

