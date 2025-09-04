Украина предлагает Новой Зеландии сотрудничество в сфере обороны, в частности в производстве морских дронов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Украина предлагает Новой Зеландии сотрудничество в сфере обороны: что известно

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с министром обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз и главнокомандующим Вооруженными силами этой страны, маршалом авиации Тони Дэвисом.

Сейчас смотрят

— Информировали делегацию Новой Зеландии о текущей ситуации на поле боя, о ключевых потребностях нашей армии и обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества в сфере обороны. В частности, предложил рассмотреть возможность сотрудничества в производстве морских дронов, — отметил Шмыгаль.

Кроме того, стороны обсудили условия программ реабилитации украинских военных и гражданских лиц, освобожденных из плена, перспективы заключения соглашения о безопасности, участие в Коалиции желающих и гуманитарные проекты.

Шмыгаль также выразил благодарность за помощь Новой Зеландии в противодействии теневому флоту РФ и призвал продолжать санкционное давление на агрессора, в частности в отношении конфискации замороженных российских активов.

— Благодарим Новую Зеландию за неизменную поддержку. Мы также высоко ценим участие новозеландских инструкторов в программе подготовки украинских военных Interflex, — добавил министр обороны Украины.

Фото: Денис Шмыгаль

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.