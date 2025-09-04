В условиях действия военного положения в Украине установлен ряд ограничений на выезд за границу для отдельных категорий граждан. Эти ограничения касаются прежде всего мужчин призывного возраста, а также лиц, в отношении которых действуют юридические или административные запреты.

Для того, чтобы выяснить, есть ли запрет на выезд за границу в 2025 году, каждый может самостоятельно проверить информацию через официальные каналы или с помощью специализированных онлайн-сервисов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Изменения в правилах выезда за границу для некоторых категорий граждан

В Украине продолжается правовой режим военного положения, в рамках которого установлен запрет на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время, большинство женщин имеет возможность совершать поездки за границу, однако определенные категории украинок подпадают под ограничения.

В частности, законодательство предусматривает ограничения на выезд для женщин, занимающих должности в военной сфере или государственном аппарате, а также для тех, кто имеет доступ к государственной тайне. Эти категории охватывают военнослужащих, сотрудниц полиции, государственных служащих и лиц с допуском к конфиденциальной информации.

Кроме того, судебные запреты могут стать препятствием для выезда. В частности, такие ограничения могут быть наложены из-за наличия задолженностей или участия в уголовном производстве.

В то же время Кабинет Министров Украины предоставил право на выезд для депутатов местных советов. С 27 августа женщины-депутаты местных советов могут пересекать границу без ограничений в период действия военного положения.

Также правительство ввело изменения в отношении выезда мужчин. Снятие ограничений введено для мужчин в возрасте о т 18 до 22 лет включительно. Следует также добавить, что это правило не распространяется на лиц, занимающих государственные должности, которые могут покидать страну только в служебных командировках.

Для выезда необходимы загранпаспорт и военно-учетный документ, которые пограничники будут проверять по требованию.

Кому могут отказать в выезде

Причины отказа в выезде за пределы Украины могут быть разными: от обязательств, связанных с мобилизацией, до наличия судебных решений или невыполненных финансовых обязательств.

В частности, во время военного положения выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен, если они не имеют официально подтвержденных оснований для освобождения от мобилизации.

К таким основаниям относятся, например, документально подтвержденная непригодность к службе по состоянию здоровья, наличие трех или более детей в возрасте до 18 лет, уход за ребенком или совершеннолетним лицом с инвалидностью.

Кроме того, выезд может быть ограничен из-за долгов или решения суда.

Речь идет, в частности, о:

задолженности по уплате алиментов;

внесении в Единый реестр должников;

наличии судебных постановлений о запрете выезда за границу или открытых исполнительных производствах.

В отдельных случаях ограничения устанавливаются в связи с уголовным производством или мерами пресечения, которые применяются к лицу. Также граждане, имеющие допуск к государственной тайне, могут получить временный запрет на выезд из страны.

Как проверить, можно ли выехать за границу в 2025 году мужчинам

Адвокат Екатерина Анищенко в комментарии для Фактов ICTV, посоветовала мужчинам, которые намерены пересечь границу, загрузить приложение Резерв+. Именно в этом сервисе можно проверить, есть ли у человека отсрочка от мобилизации или статус в розыске.

Если в приложении указано, что лицо находится в розыске, то в таком случае оно не сможет выехать за границу.

Как проверить, есть ли запрет на выезд за границу из-за долгов

Даже если у мужчины есть законные основания для выезда (например, он признан негодным к службе), то проблемы с долгами также могут стать препятствием.

В частности, это касается лиц, имеющих задолженность по уплате алиментов, а также должников, в отношении которых открыто исполнительное производство по взысканию других задолженностей — коммунальных платежей, кредитов и т. п.

В то же время, если лицо имеет кредит, но добросовестно его выплачивает, то оно может свободно пересекать границу. Запрета на выезд для него нет. Проблема возникает тогда, когда долг переходит в исполнительное производство. Поэтому в таком случае, даже при наличии всех разрешительных документов, выезд будет невозможен.

Поэтому военнообязанным рекомендуется проверять не только приложение Резерв+ и реестр Оберіг, но и другие государственные системы, которые содержат информацию о долговых обязательствах и судебных решениях.

Как проверить, можно ли выехать за границу онлайн:

через реестр должников (в частности, по алиментам);

через реестр судебных решений;

через реестр исполнительных производств;

через реестр налоговой задолженности.

Чтобы проверить, есть ли ограничения на выезд, следует обратиться в официальные государственные органы. В частности, можно подать письменный запрос в Государственную пограничную службу Украины, указав в нем личные данные: полное имя, адрес проживания, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Также стоит обратиться в другие уполномоченные органы, в частности в Министерство юстиции, Государственную налоговую службу или суд, если есть подозрения о наличии судебных ограничений.

Для удобства граждане могут использовать специальные мобильные приложения, например, Опендатабот. Через него можно узнать, есть ли лицо в реестре должников по идентификационному коду, или проверить, фигурирует ли оно в судебных или уголовных делах по ФИО. Но услуги проверки платные.

Запрещено покидать территорию Украины лицам, которые уклоняются от исполнения судебных решений, находятся под административным надзором, имеют непогашенную судимость или не имеют оснований для выезда в соответствии с действующим законодательством о мобилизации.

