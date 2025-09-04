В умовах дії воєнного стану в Україні встановлено низку обмежень на виїзд за кордон для окремих категорій громадян. Ці обмеження стосуються насамперед чоловіків призовного віку, а також осіб, щодо яких діють юридичні або адміністративні заборони.

Для того, щоб з’ясувати, чи є заборона на виїзд за кордон у 2025 році, кожен може самостійно перевірити інформацію через офіційні канали або за допомогою спеціалізованих онлайн-сервісів. Детальніше про це, читайте в нашому матеріалі.

Зміни у правилах виїзду за кордон для певних категорій громадян

В Україні триває правовий режим воєнного стану, у межах якого встановлено заборону на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років. Водночас, більшість жінок має можливість здійснювати подорожі за кордон, однак певні категорії українок підпадають під обмеження.

Зокрема, законодавство передбачає обмеження виїзду для жінок, які займають позиції у військовій сфері або державному апараті, а також для тих, хто має доступ до державної таємниці. Ці категорії охоплюють військовослужбовиць, співробітниць поліції, державних службовців та осіб із допуском до конфіденційної інформації.

Окрім того, судові заборони можуть стати перешкодою для виїзду. Зокрема, такі обмеження можуть бути накладені через наявність заборгованостей або участь у кримінальному провадженні.

У той же час Кабінет Міністрів України надав право на виїзд для депутаток місцевих рад. З 27 серпня жінки-депутатки місцевих рад можуть перетинати кордон без обмежень у період дії воєнного стану.

Також уряд впровадив зміни щодо виїзду чоловіків. Зняття обмежень запроваджено для чоловіків віком від 18 до 22 років включно. Слід також додати, що це правило не поширюється на осіб, що обіймають державні посади та які можуть залишати країну лише у службових відрядженнях.

Для виїзду потрібні закордонний паспорт та військово-обліковий документ, які прикордонники перевірятимуть за вимогою.

Кому можуть відмовити у виїзді

Причини відмови у виїзді за межі України можуть бути різними: від зобов’язань, пов’язаних з мобілізацією, до наявності судових рішень або фінансових зобов’язань, що не виконуються.

Зокрема, під час воєнного стану виїзд із країни для чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено, якщо вони не мають офіційно підтверджених підстав для звільнення від мобілізації.

До таких підстав належить, наприклад, документально засвідчена непридатність до служби за станом здоров’я, наявність трьох або більше дітей віком до 18 років, або догляд за дитиною чи повнолітньою особою з інвалідністю.

Крім того, виїзд може бути обмежено через борги або рішення суду.

Ідеться, зокрема, про:

заборгованість зі сплати аліментів,

внесення до Єдиного реєстру боржників,

наявність судових ухвал про заборону виїзду за кордон або відкриті виконавчі провадження.

В окремих випадках обмеження встановлюються у зв’язку з кримінальним провадженням або запобіжними заходами, які застосовуються до особи. Також громадяни, які мають допуск до державної таємниці, можуть отримати тимчасову заборону на виїзд із країни.

Як перевірити, чи можна виїхати за кордон у 2025 році чоловікам

Адвокатка Катерина Аніщенко у коментарі для Фактів ICTV, порадила чоловікам, які мають намір перетнути кордон, завантажити застосунок Резерв+. Саме у цьому сервісі можна перевірити, чи є у людини відстрочка від мобілізації або статус у розшуку.

Якщо в застосунку вказано, що особа перебуває у розшуку, то в такому випадку вона не зможе виїхати за кордон.

Як перевірити, чи є заборона на виїзд за кордон через борги

Навіть якщо у чоловіка є законні підстави для виїзду (наприклад, він визнаний непридатним до служби), то проблеми з боргами також можуть стати перешкодою.

Зокрема, це стосується осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів, а також боржників, щодо яких відкрито виконавче провадження зі стягнення інших заборгованостей — комунальних платежів, кредитів тощо.

Водночас, якщо особа має кредит, але сумлінно його сплачує, то вона може вільно перетинати кордон. Заборони на виїзд для неї немає. Проблема постає тоді, коли борг переходить у виконавче провадження. Тож у такому разі, навіть за наявності всіх дозвільних документів, виїзд буде неможливим.

Тому військовозобов’язаним рекомендується перевіряти не лише застосунок Резерв+ і реєстр Оберіг, а й інші державні системи, які містять інформацію про боргові зобов’язання та судові рішення.

Як перевірити, чи можна виїхати за кордон онлайн:

через реєстр боржників (зокрема, за аліментами);

через реєстр судових рішень;

через реєстр виконавчих проваджень;

через реєстр податкової заборгованості.

Щоб перевірити, чи є обмеження на виїзд, слід звернутися до офіційних державних органів. Зокрема, можна подати письмовий запит до Державної прикордонної служби України, вказавши у ньому особисті дані: повне ім’я, адресу проживання, а також реквізити документа, що посвідчує особу.

Також варто звернутися до інших уповноважених органів, зокрема до Міністерства юстиції, Державної податкової служби або суду, якщо є підозри щодо наявності судових обмежень.

Для зручності громадяни можуть використовувати спеціальні мобільні застосунки, наприклад, Опендатабот. Через нього можна дізнатися, чи є особа в реєстрі боржників за ідентифікаційним кодом, або перевірити, чи фігурує вона у судових або кримінальних справах за ПІБ. Але послуги перевірки платні.

Заборонено залишати територію України особам, які ухиляються від виконання судових рішень, перебувають під адміністративним наглядом, мають непогашену судимість або не мають підстав для виїзду згідно з чинним законодавством про мобілізацію.

