Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень, спрямованих на постачання та ціноутворення лікарських засобів, зокрема препаратів, які надходять в Україну як гуманітарна допомога.

Спрощені правила ввезення ліків в Україну: що відомо

Відтепер у нормативній базі зафіксовано, що на лікарські засоби, які ввозять в Україну як гуманітарну допомогу, не поширюється державний контроль якості. Водночас відповідальність за них покладається на отримувача допомоги.

– Це створює чіткі та прозорі правила для організацій, які доставляють такі препарати без мети подальшої реалізації, спрощує і пришвидшує доставку необхідних медикаментів, – зазначають у МОЗ.

Ще одне нововведення стосується декларування цін на ліки. Власники реєстраційних посвідчень на препарати, вироблені на контрактних виробничих потужностях, відтепер зможуть самостійно формувати та вносити оптово-відпускні ціни до Національного каталогу.

Раніше таке право надавали лише виробникам. Таким чином уряд встановив єдині правила ціноутворення для всіх учасників фармацевтичного ринку.

Нагадаємо, що уряд також схвалив рішення щодо закупівлі ліків, репродуктивних технологій, санітарних заходів у пунктах пропуску та наркоконтролю.

Джерело : МОЗ

