С помощью OSINT-методов удалось подтвердить пребывание в плену России 2577 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов во время встречи с представителями миссии независимых экспертов Московского механизма ОБСЕ.

OSINT-анализ помог установить пребывание военных в плену РФ

Как сообщает МВД, Добросердов уточнил, что информация о 680 лицах, из которых 91 являются гражданскими, еще не подтверждена Международным комитетом Красного Креста.

Также зафиксировано 8 случаев, когда людей, идентифицированных как пленных, позже нашли среди погибших. При этом в отношении шестерых из них МККК так и не подтвердил факт пребывания в плену.

— Одним из ключевых направлений работы является обеспечение надлежащего функционирования Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а наша общая цель — вернуть каждого гражданина домой, учитывая, что военнопленные сохраняют статус пропавших без вести до момента возвращения, — отметил уполномоченный.

Добросердов также сообщил, что в конце сентября независимые эксперты миссии ОБСЕ обнародуют отчет на международном уровне.

В документе будут зафиксированы нарушения Россией обязательств перед ОБСЕ, факты злоупотреблений, военных преступлений, нарушения прав человека и норм международного права.

OSINT-анализ базируется на сборе информации из открытых источников – таких как сайты, социальные сети, публикации в СМИ и другие ресурсы.

Напомним, 24 августа из российского плена вернулись 146 граждан Украины. Среди них были военнослужащие Вооруженных Сил, Национальной гвардии, пограничники и гражданские лица. Большинство этих людей удерживали с 2022 года, и почти все они провели в плену три года.

