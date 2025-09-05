Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС, что является очень важным моментом, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о поддержке Словакией вступления Украины в ЕС

Глава государства сообщил о содержательном разговоре с премьер-министром Словакии, во время которого были обговорены ключевые темы – то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии.

– Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Это очень весомо. Одинаково видим и то, что Украина и Молдова должны и дальше вместе двигаться к членству в Евросоюзе. Также важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны, — рассказал Зеленский.

Сейчас смотрят

К тому же, глава государства сообщил, что проинформировал Роберта Фицо о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, а также о работе с лидерами Коалиции желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, об архитектуре безопасности для Европы.

По его словам, Словакия не останется в стороне. Как сообщил Зеленский, премьер-министр рассказал о своих контактах в Китае.

— Отдельный и важный вопрос энергетической независимости Европы. У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего, – добавил Зеленский.

Дополнительно президент Украины поблагодарил за встречу и отметил важность продолжения диалога.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский и Фицо будут обсуждать вопросы энергетической инфраструктуры, в том числе и украинские атаки на нефтепровод Дружба.

Также следует отметить, что 2 сентября премьер Словакии Роберт Фицо встретился с главой России Владимиром Путиным в Китае.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.