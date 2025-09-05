Словаччина підтримує вступ України до ЄС, що дуже важливо, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про підтримку Словаччиною вступу України до ЄС

Глава держави повідомив про змістовну розмову з прем’єр-міністром Словаччини, під час якої були обговорені ключові теми – те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини.

– Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатися до членства в Євросоюзі. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни, – розповів Зеленський. До того ж, глава держави повідомив, що поінформував Роберта Фіцо про розмову із президентом США Дональдом Трампом, а також про роботу з лідерами Коаліції охочих для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи.

За його словами, Словаччина не залишиться осторонь. Як повідомив Зеленський, прем’єр-міністр розповів про свої контакти у Китаї.

Зараз дивляться

– Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього, – додав Зеленський.

Додатково президент України подякував за зустріч та наголосив на важливості продовження діалогу.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Зеленський та Фіцо будуть обговорювати питання енергетичної інфраструктури, зокрема й українські атаки на нафтопровід “Дружба”.

Також варто зазначити, що 2 вересня прем’єр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з очільником Росії Володимиром Путіним у Китаї.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.