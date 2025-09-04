Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть и тем самым финансируют российскую военную экономику.

Об этом 4 сентября на пресс-конференции в Париже заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Российская нефть покупается Европой

— Президент Трамп очень недоволен тем, что российская нефть покупается Европой. Есть две страны — это Венгрия и Словакия… — сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Украинский президент напомнил, что именно Венгрия и Словакия жаловались Трампу на украинские дроновые атаки по российской энергетической инфраструктуре, из-за чего они не могут получать нефть.

— Я хочу всем напомнить, когда Россия атаковала нашу энергетику, мы в ответ атаковали их энергетику, на которой они зарабатывают деньги и затем тратят эти деньги на оружие. Именно эти две страны (Венгрия и Словакия, — Ред.) жаловались Трампу на то, что Украина снижает возможности получения нефти из РФ, — отметил Владимир Зеленский.

Президент доволен тем, что сейчас Америка абсолютно открыто называет страны, которые продолжают покупать российскую нефть, чем помогают путинской военной машине.

Зеленский подчеркнул, что это нужно остановить.

Ночью 13 августа украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию Унеча в Брянской области России. Эта станция является частью международного магистрального нефтепровода Дружба.

22 августа украинские дроны повторно атаковали нефтеперекачивающую станцию Унеча.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал удары по нефтепроводу Дружба. По его словам, “Украина осуществила серьезные атаки на наше энергоснабжение. Атака на энергетическую безопасность – это атака на суверенитет”.

