Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует обсудить во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде вопросы энергетической инфраструктуры в пятницу, 5 сентября.

Об этом сообщает информационное агентство TASR со ссылкой на пресс-службу правительства Словакии.

Встреча Фицо и Зеленского в Ужгороде

Как отмечается в сообщении правительства, словацкий премьер и украинский президент сообщат об итогах встречи во время совместной пресс-конференции.

По информации правительства Венгрии, Фицо отдельно встретится в Ужгороде с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Там отметили, что Словакию будут представлять вице-премьер-министр и министр экономики Дениса Сакова, а также министр иностранных дел Юрай Бланар.

В правительстве добавили, что встреча Фицо с Зеленским запланирована после возвращения премьер-министра Венгрии из Китая, где он недавно провел двустороннюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

