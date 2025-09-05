В Ужгороде заработала первая в Украине евроколея до Чопа, который открывает прямой путь в Братиславу, Кошице, Будапешт и Вену.

Об этом сообщили президент Владимир Зеленский, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В Ужгороде открыто первую евроколею

— Впереди еще много работы – строительство евроколеи до Львова. Продолжается развитие железнодорожного сообщения на других направлениях. Очень важно, что во время войны, несмотря на все вызовы, мы реализуем проекты, которые объединяют, — заявил Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил украинских железнодорожников и всех, кто работал над этим проектом вместе с европейскими партнерами.

Алексей Кулеба рассказал, что между Чопом и Ужгородом — участок евростандарта 1435 мм протяженностью 22 км.

По его словам, благодаря этому Ужгород стал первым областным центром, который получил прямое железнодорожное сообщение с Европейским Союзом.

С пятницы, 12 сентября, отсюда будут отправляться поезда в Братиславу, Кошице, Будапешт и Вену. Продажа билетов на поезда уже открылась 5 сентября.

Как отметил Кулеба, строительство евроколеи продолжалось ровно год — с августа 2024 года до августа 2025 года. Общая стоимость проекта составляет 1,3 млрд грн: половина средств — грант ЕС в рамках Connecting Europe Facility, а другая — кредит Европейского инвестиционного банка.

Осенью стартует электрификация, рассказал министр развития общин и территорий. Часть расходов покроет CEF, а в государственном бюджете на 2025 год уже предусмотрено около 128 млн грн.

По словам Кулебы, следующий этап — продолжение евростандартной колеи от Ужгорода до Львова и строительство отрезка Скнилов — Мостиска-2. Это откроет прямой путь из Львова в Польшу и другие страны Европейского Союза. На это направление ЕС уже выделил €76 млн грантовой поддержки.

Фото: Алексей Кулеба

