Президент Владимир Зеленский после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что важно быстрее работать ради гарантий безопасности для Украины.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Зеленский поговорил с Рютте

– Говорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Очень предметно, спасибо. Важно быстрее работать ради гарантий безопасности для Украины. Важно быть максимально продуктивными вместе с Америкой. Важно укрепить нашу ПВО, – отметил он.

Зеленский отметил, что Украина и в дальнейшем координирует свои действия ради реальной дипломатии, подчеркнув, что Путин делает вид, будто ему не нужны мир и договоренности, однако давление мира может сформировать интерес России закончить войну.

Президент также поблагодарил всех, кто помогает.

В августе Рютте заявлял, что над концепцией гарантий безопасности для Украины работает большая группа из 30 государств, среди которых не только европейские союзники, но и партнеры из других регионов мира, в частности Австралия и Япония.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа готова предоставить гарантии безопасности Украине в день подписания мирного соглашения.

