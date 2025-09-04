Членство Украины в Европейском Союзе прописано отдельным важным пунктом гарантий безопасности.

Об этом 4 августа на пресс-конференции в Париже сообщил президент Владимир Зеленский.

Пункт о членстве Украины в ЕС

— Среди гарантий безопасности есть членство в Европейском Союзе. Для нас это обязательные экономические гарантии безопасности, и политические, и экономические, и геополитические. Поэтому в нашем подходе к гарантиям безопасности это важный момент, который вынесен в отдельный пункт, — сказал Зеленский.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, 26 стран мира согласились предоставить свои войска для развертывания миротворческого контингента или же предоставить Украине средства защиты. Также Коалиция желающих согласилась предоставить Украине ракеты большой дальности.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что уже есть базовая рамка гарантий безопасности для Украины, поэтому страны Коалиции желающих продолжат свою работу над ними. Все шаги будут согласованы с Соединенными Штатами.

Сейчас Евросоюз не может начать переговоры с Украиной о вступлении, ведь этот вопрос блокирует Венгрия — Будапешт наложил вето на старт переговоров. Так, премьер-министр Виктор Орбан заявляет, что присоединение Украины к Европейскому Союзу якобы негативно повлияет на интересы его государства.

В ответ директор Генерального директората Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения (DG ENEST) Герт Ян Коопман заявил, что такие слова Орбана не имеют под собой никакой содержательной основы.

20 августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп позвонил Виктору Орбану и попросил объяснений, почему тот блокирует вступление Украины в ЕС.

